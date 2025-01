Natürlichkeit: Pamela Anderson ungeschminkt in New York

Pamela Anderson (57), bekannt aus der Kultserie "Baywatch", sorgt derzeit nicht nur mit ihrem neuen Film "The Last Showgirl" für Schlagzeilen. Die Schauspielerin zieht auch abseits der Leinwand alle Blicke auf sich, indem sie konsequent auf Make-up verzichtet. Kürzlich wurde der Hollywoodstar in New York gesichtet, wo er mit seiner natürlichen Schönheit sowohl auf der Straße als auch bei der Tonight Show with Jimmy Fallon bezauberte. Ihren Make-up-freien Look rundete Pamela mit einem langen, seidig schwarzen Mantel, einer schlichten Strumpfhose und schwarzen Stilettos ab. Bereits am Set des Indie-Films, in dem sie gemeinsam mit Kollegin Brenda Song (36) vor der Kamera stand, habe Pamela darauf bestanden, dass die Darstellerinnen außerhalb der Bühnenauftritte komplett ungeschminkt bleiben sollten – wie Brenda in einem Interview mit Bustle verriet.

Der Verzicht auf Make-up hat für Pamela Anderson mittlerweile eine tiefere Bedeutung. Ihre Entscheidung, die sie in Interviews als "Befreiung" beschreibt, begann nach dem Tod ihrer langjährigen Make-up-Künstlerin Alexis Vogel im Jahr 2019. Seitdem habe sich Pamela, die bei ihrem Auftritt bei den Golden Globes im Januar ebenfalls komplett ohne Schminke erschien, wohler in ihrer eigenen Haut gefühlt. In ihrem Film "The Last Showgirl", wo sie eine Showkünstlerin namens Shelly spielt, lehnt sie es ab, ihren Charakter in einem anderen Licht zu zeigen als im wahren Leben. "Es sollte roh, real und authentisch sein", erklärte sie gegenüber People.

Privat scheint Pamela in den letzten Jahren einen neuen Fokus gefunden zu haben. Die Mutter von zwei Söhnen, die durch ihren umwerfenden Glamour in "Baywatch" unvergessen ist, gibt sich nun bodenständiger und selbstbewusster denn je. Zuletzt reiste sie mit ihrem Sohn Brandon Thomas Lee (28) zu den Golden Globes, wo sie erstmals als Schauspielerin nominiert war. Pamela, die jahrzehntelang für extravagante Looks bekannt war, hat sich offensichtlich neu definiert und nutzt ihren Einfluss, um Frauen – und sich selbst – darin zu bestärken, sich mit und ohne Make-up schön zu fühlen. "Es gibt etwas sehr Reines daran, nichts zu verstecken", sagte sie kürzlich über ihren "unbearbeiteteren" Stil.

Getty Images Pamela Anderson bei einer Vorführung von "The Last Showgirl", Dezember 2024

Getty Images Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson im Januar 2025

