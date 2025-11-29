Ekaterina Leonova und ihr Ilya haben sich ein Haus gekauft

Nach nur einem Jahr Beziehung haben Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich einen großen Schritt gewagt: Sie haben ein gemeinsames Haus gekauft. Dies verkündete die Tänzerin, die durch die Show "Let's Dance" bekannt wurde, in einem emotionalen Instagram-Post. "Unglaublich, aber wir haben es gemacht", kommentierten die beiden die Neuigkeit und teilten eine Bildergalerie, die unter anderem den Moment zeigt, als sie die Kaufunterlagen unterzeichneten. Auch über die nächsten Pläne sprachen sie offen: "Bald könnten wir in unser neues Zuhause einziehen."

Ihre Liebe begann im Oktober 2024 bei einer Show im Phantasialand, bei der Ilya als Hauptchoreograf tätig war. Im Februar 2025 machte die Tänzerin die Beziehung schließlich offiziell, indem sie am Valentinstag ihren Partner erstmals auf Instagram präsentierte. Die Entscheidung, sich ein gemeinsames Zuhause zu suchen, reifte über mehrere Monate. Unter anderem hatten die beiden bereits im Sommer 2025 öffentlich über Umzugspläne gesprochen. Der Grund hierfür lag auch in der Distanz zwischen München, Ekats Wohnort, und Brühl, wo Ilya lebt. Jetzt haben sie ihr gemeinsames Ziel umgesetzt und ein neues Kapitel begonnen.

Ekaterina, die als mehrmalige Gewinnerin von "Let's Dance" einem breiten Publikum bekannt ist, und Ilya, der ebenfalls in der Tanzszene aktiv ist, scheinen ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Im Oktober feierten sie ihr einjähriges Jubiläum und teilten in einer Bilderstrecke auf Instagram ihre schönsten gemeinsamen Momente. Die Chemie zwischen den beiden war von Anfang an spürbar. Ekaterina beschrieb später die letzten zwölf Monate als "voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente". Mit dem neuen Haus erfüllt sich für beide ein Traum, und die Fans dürfen gespannt sein, ob die beiden vielleicht schon bald noch mehr freudige Neuigkeiten teilen.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, November 2025

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova zusammen mit Freund Ilya Viarmenich

Instagram / ekatleonova Ilya Viarmenich und Ekaterina Leonova