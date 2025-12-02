Endlich Schluss: Das ist SelfieSandras Vorsatz für 2026

SelfieSandra (26) quatscht in der neuesten Folge ihres Podcasts "Vier Schwestern" mit ihren Geschwistern über ihre Neujahrsvorsätze. Die Influencerin hat schon genaue Vorstellungen und verkündet: "Ich würde gerne zum 31. Dezember mit dem Rauchen aufhören. Da hört eine Ära bei mir auf." Dabei beschäftigt sie sich jedoch nicht nur mit den positiven Effekten auf ihre Gesundheit. Sandra machte deutlich, dass sie vor allem Angst vor stimmlichen Veränderungen habe: "Kennt ihr das bei Frauen ab 50, die lange geraucht haben? Man hört es, dass die rauchen. Die haben so eine Raucherstimme."

Alle drei Schwestern, die bei der Podcastaufzeichnung dabei sind, Sandra, Michelle und Alex Safiulov, sind Raucherinnen. Wie Sandra erzählte, verbrachte Alex ihre Zeit schon mit 15 Jahren in Shishabars. Auch ihre Mutter ist den Glimmstängeln verfallen. Bei ihr haben die Geschwister schon Hautveränderungen festgestellt, die sie alarmieren. Trotz der persönlichen Herausforderung zeigt sich die einstige 7 vs. Wild-Teilnehmerin optimistisch, die Nikotinsucht überwinden zu können: "Wir schaffen das noch."

Das Jahr 2025 war für Sandra mit einigen neuen Erfahrungen verbunden. Anfang des Jahres war sie als Kandidatin bei der Tanzshow Let's Dance dabei und belegte am Ende den vierten Platz mit ihrem Partner Zsolt Sándor Cseke (37). Kurz darauf startete ihre neue Show "Luca vs. Sandra", die sie gemeinsam mit ihrem BFF laserluca (29) moderiert. Zuletzt gesellte sich auch noch das Podcastprojekt mit ihren Schwestern zu ihren Errungenschaften dazu.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025

Instagram / selfiesandra SelfieSandra mit ihren Schwestern Alexandra, Michelle und Lorena, September 2025

Instagram / selfiesandra SelfieSandra und laserluca, Influencer