Rachel Brosnahan klaute Mäntel von "Marvelous Mrs. Maisel"

Für immer "The Marvelous Mrs. Maisel"! Von 2017 bis 2022 stand Rachel Brosnahan (32) für die US-amerikanische Fernsehserie vor der Kamera. Sie übernahm die Rolle der Miriam "Midge" Maisel, einer jüdischen Hausfrau und Mutter im New York City der späten 1950er-Jahre, die eine Karriere als Stand-up-Comedian einschlägt. Ihre Serienfigur Midge hatte ein großes Repertoire an Mänteln zur Verfügung. Jetzt gestand Rachel, dass sie das komplette Mäntel-Sortiment vom Set gestohlen hat!

Gegenüber Page Six gab die Schauspielerin zu, den Fünf-Finger-Rabatt bei den Dreharbeiten genutzt zu haben. Die gesamte Kollektion bestehe aus rund 100 Mänteln! "Ich habe ihnen gesagt, dass ich am letzten Tag einen Umzugswagen mitbringen würde", erklärte sie und stellte klar, dass sie sie noch nicht offiziell gestohlen habe, aber sie dort auf sie warten würden.

So viele Mäntel sind nicht gerade platzsparend, deswegen stellt sich die Frage, wo Rachel die ganzen Kleidungsstücke verstauen will. Die House of Cards-Darstellerin schmunzelte: "Daran arbeite ich gerade. Ich werde mir eine Art Lagereinheit besorgen."

Anzeige

Getty Images Rachel Brosnahan, Februar 2023

Anzeige

Splash News / ActionPress Rachel Brosnahan mag Mäntel

Anzeige

Getty Images Rachel Brosnahan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de