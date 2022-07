Rachel Brosnahan feiert Emmy-Chance und Geburtstag oben ohne

Rachel Brosnahan (31) hat nicht nur ihren Geburtstag zu feiern! Durch die titelgebenden Rolle als Miriam Maisel in der Dramedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" wurde die in Milwaukee geborene Beauty einem breiten Publikum bekannt. Auch im Netz hat sie sich eine große Followerschaft aufgebaut, die sie regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben begeistert. Nun teilte Rachel einen intimen Moment aus dem heimischen Pool, wo sie gleich mehrere Dinge auf einmal feierte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin jetzt mehrere Schnappschüsse, von denen jedoch einer besonders ins Auge fiel: Gemeinsam mit zwei Freundinnen sitzt Jason Ralphs (36) Ehefrau im heimischen Whirlpool und blickt auf die atemberaubende Landschaft. Doch dabei trägt das Trio nicht etwa farbenfrohe Bikinis, sondern die drei Frauen posieren augenscheinlich komplett nackt. "Ich fühle mich verdammt glücklich, mein 32. Lebensjahr in so hervorragender Gesellschaft einzuläuten", schrieb sie in ihrem Post. Anschließend bedankte sie sich noch bei der Television Academy, die alljährlich die Emmy Awards verleiht. Denn an ihrem Geburtstag durfte sie sich auch über eine Nominierung in der Kategorie "Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" freuen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag freuten sich anschließend viele Nutzer mit der Emmy-Awards-Nominierten oder gratulierten ihr zu ihrem Ehrentag. Auch einige Prominente kommentierten die Fotoserie entzückt. So versicherte Mason Alexander Park (27) beispielsweise, dass er unglaublich stolz auf Rachel sei, während Hayley Kiyoko (31) begeistert schrieb: "Verdammt noch mal cool".

Instagram / rachelbrosnahan Rachel Brosnahan und zwei Freundinnen im Juli 2022

Instagram / rachelbrosnahan Tony Shalhoub, Alex Borstein und Rachel Brosnahan

Getty Images Rachel Brosnahan im Mai 2022

