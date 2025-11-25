Kleiderdiebin? Herzogin Meghan räumt mit bösen Gerüchten auf

Herzogin Meghan (44) sieht sich einmal mehr mit Gerüchten konfrontiert: Diesmal geht es um ein smaragdgrünes Galvan-Kleid, das sie ursprünglich für ein Variety-Fotoshooting im Jahr 2022 getragen hatte. In einem Trailer für die kommende Netflix-Feiertagsspezialfolge ihrer Show "With Love, Meghan", die am 3. Dezember ausgestrahlt wird, erscheint die Schauspielerin wieder in dem eleganten Outfit. Prompt kursierten Spekulationen, sie habe das Designerteil ohne Zustimmung behalten. Ein Sprecher der Herzogin widerspricht gegenüber dem Magazin People jedoch energisch: "Die Unterstellung, dass Kleidungsstücke ohne Zustimmung der Stylisten oder deren Teams mitgenommen wurden, ist nicht nur kategorisch falsch, sondern auch hochgradig verleumderisch."

Wie ein Brancheninsider erklärt, sei es gängige Praxis, dass prominente Persönlichkeiten bestimmte Kleidungsstücke aus Fotoshootings behalten – oft aus Sicherheitsgründen. Dies gilt besonders, um den unbefugten Weiterverkauf solcher Stücke zu verhindern. Auch Meghan folgte dieser Regel. Früher, als sie noch offiziell für die britische Königsfamilie im Einsatz war, durfte sie hingegen keine Kleidungsstücke geschenkt bekommen und musste ihre Garderobe teilweise selbst bezahlen. Zu ihrem neuen Projekt erklärte sie im April, dass sie Mode als Botschaft nutzen wolle. Sie setze bewusst auf kleinere Marken und Designer mit inspirierenden Hintergründen, um diese zu unterstützen.

Mit der Weihnachtsausgabe ihrer Netflix-Show möchte Meghan die festliche Jahreszeit in besonderem Glanz erstrahlen lassen. Im Trailer zu "With Love, Meghan: Holiday Celebration" zeigt sie sich bei der Dekoration ihres Zuhauses, beim Kochen und mit einem liebevollen Kuss für ihren Ehemann Prinz Harry (41). Auch prominente Gäste wie Naomi Osaka (28), Kelly McKee Zajfen und Lindsay Roth sind Teil der Episode, die familiäre Wärme und Gemeinschaft zelebrieren soll. Meghan, die bekanntlich besonderen Wert auf Freundschaften legt, sorgt so für einen ganz persönlichen und herzlichen Einblick in ihr Leben abseits der royalen Schlagzeilen.

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex spricht im Jazz at Lincoln Center in New York

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York