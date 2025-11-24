Herzogin Meghan schwärmt von Prinz Harrys Liebe für sie

In einem Interview mit Harper’s Bazaar gewährte Herzogin Meghan (44) seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Prinz Harry (41) und sprach dabei mit berührender Offenheit über die Liebe, die ihr Ehemann ihr entgegenbringt. Sie beschrieb den britischen Royal als jemanden mit einem "kindlichen Staunen und einer spielerischen Art", die sie von Beginn an angezogen habe. "Er liebt mich so kühn und vollständig, dass ich weiß, er wird immer hinter mir stehen", betonte Meghan während des Gesprächs. Mit diesen Worten gewährte die ehemalige Schauspielerin nicht nur einen Blick auf ihre enge Bindung, sondern auch auf den Rückhalt, den sie in ihrem Partner findet.

Neben ihren Gefühlen für Harry sprach Meghan auch über ihre Familie. Besonders stolz zeigte sie sich in Bezug auf ihre Kinder, Archie (6) und Lilibet (4), in denen sie bereits eine bemerkenswerte Tapferkeit wahrnimmt. Sie betonte, wie wichtig es sei, Fehler als Teil des Wachstums anzunehmen. Diesen Ansatz möchte sie auch ihren Kindern vermitteln, indem sie ihnen Mut und Freude an kreativen Prozessen vorlebt. Meghan erinnerte sich dabei auch an die Anfänge ihrer Marke, als diese noch mit hausgemachten Marmeladen begonnen hatte, ein Symbol für ihre Philosophie, dass Großes oft in kleinen Dingen beginnt.

Schon im frisch veröffentlichten Trailer zu ihrem Netflix-Special "With Love, Meghan: Holiday Celebration" zeigte das Paar seine Liebe. In dem Teaser ist Harry zu sehen, wie er in der Küche mit anpackt und seine Ehefrau mit einem innigen Kuss überrascht. "Ich liebe die Weihnachtszeit. Es geht darum, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben, Traditionen zu pflegen und neue zu schaffen", verriet Meghan ihren Fans in dem Clip. Auch zahlreiche Freunde und prominente Gäste wie Naomi Osaka (28), Tom Colicchio, Will Guidara, Kelly McKee Zajfen und Lindsay Roth unterstützten sie beim Geschenkeeinpacken, Kochen und Dekorieren.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan bei einer Gala in New York lächelt eine Person für die Kameras

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Project Healthy Minds Gala in New York