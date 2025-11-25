Wie ein Joghurtparfait Herzogin Meghan ins Kreuzfeuer bringt

Herzogin Meghan (44) hat mit einem vermeintlich harmlosen Küchenmoment für erhitzte Gemüter gesorgt: In einem neuen Instagram-Clip ihres Lifestyle-Labels "As Ever" zeigt die Frau von Prinz Harry (41) eine opulent arrangierte Frühstücksbar in ihrer heimischen Küche – inklusive Joghurtparfaits in zarten, coupeförmigen Gläsern. "Man kann ein Joghurtparfait in einer normalen Schüssel machen, oder man macht es einfach ein bisschen besonderer", sagt Meghan in dem Video, während sie Glasgefäße präsentiert und ergänzt: "Das ist alles großartig für Kinder."

Die Szene verbreitete sich am Wochenende rasant und landete schnell auf X, wo Nutzer die Idee mit Blick auf Sicherheit und Alltagstauglichkeit zerpflückten. Dort wiesen Eltern und Beobachter vor allem auf das Verletzungsrisiko hin, wenn Kinder Glasgefäße in der Hand haben. "Ich würde Kinder-Parfaits nicht in zartem, zerbrechlichem Glas servieren, es sei denn, man hat das Bedürfnis, auf Kristallscherben zu treten", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte: "Vielleicht fürs Damen-Lunch, aber nicht für die Grundschulkinder." Auch Spott über Meghans schneeweiße Bluse in der Küche mischte sich darunter. "Meine kleinen Kinder würden sie als Leinwand benutzen", witzelte jemand.

Schon vor rund zwei Wochen hatte die Schauspielerin mit einem eigenen Frühstücksclip für Spott und Aufregung gesorgt. Damals servierte Meghan einen ungetoasteten Bagel mit Frischkäse, Erdbeeren und teuren Blütenstreuseln – die Zutaten waren nicht auf dem Gebäck, sondern auf einem Teller angerichtet. Die Reaktionen fielen ähnlich harsch aus wie jetzt beim Parfait. "Was in aller Welt ist das?!" fragte sich damals ein Nutzer auf Social Media und machte damit die Irritation vieler deutlich. Auch der Umstand, dass Meghan den benutzten Löffel direkt zurück ins Marmeladenglas steckte, sorgte für spitze Bemerkungen.

