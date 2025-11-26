So witzig bereitet sich Herzogin Meghan auf Thanksgiving vor

Am Donnerstag ist in den USA ein wichtiger Feiertag. Auch Herzogin Meghan (44) steckt momentan mitten in den Vorbereitungen auf Thanksgiving. Auf Instagram teilte sie nun erste Einblicke in ihr Festmahl. In einem Zeitraffervideo zeigte die Ehefrau von Prinz Harry (41), wie sie einen Truthahn mit selbstgemischten Gewürzen einrieb und anschließend in den Ofen schob. Dazu schrieb sie: "Let the game begin." (Zu Deutsch: Lass das Spiel beginnen.) Auf Englisch hat das Wort "game" allerdings eine zweite Bedeutung und kann auch Wildfleisch heißen. Ihre zweideutige Aussage bezeichnete Meghan deshalb als "Mom Joke".

Neben den saisonalen Kochvorbereitungen veröffentlichte Meghan kürzlich auch einen Trailer für die Weihnachtsedition ihrer Netflix-Serie "With, Love Meghan" im Netz, in dem zu sehen ist, wie sie zusammen mit Harry festliche Traditionen zelebriert. Darin dekoriert die zweifache Mutter mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) Weihnachtsplätzchen, bereitet Geschenke vor und gestaltet einen personalisierten Adventskalender. Begleitet wird die Herzogin dabei von prominenten Freunden wie Tennisprofi Naomi Osaka (28), dem Koch Tom Colicchio und der Philanthropin Kelly McKee Zajfen.

In der Vergangenheit sorgten Meghans Lifestyle-Videos immer wieder für Gelächter. Vor wenigen Wochen erklärte sie in einem Social-Media-Clip zum Beispiel, wie sie ihre Bagels "aufpeppt". Anstatt das Teilchen mit Frischkäse zu bestreichen, verschmierte sie ihn auf dem Teller. Dann bestreute sie die Creme mit Blütenblättern und rundete das Mahl mit aufgeschnittenen Erdbeeren ab. Auf X machten sich User daraufhin über ihre kulinarischen Ideen lustig. "Was in aller Welt ist das?", fragte sich ein Nutzer spöttisch.

Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Meghan Markle, Frau von Prinz Harry