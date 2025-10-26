Private Einblicke: Mick Schumacher besucht Gina in Texas

Mick Schumacher (26) hat kürzlich einen besonderen Besuch im texanischen Gordonville abgestattet, wo seine Schwester Gina Schumacher und ihr Ehemann Iain Bethke mit ihrer kleinen Tochter Millie leben. Auf Instagram teilte der deutsche Autorennfahrer Eindrücke von seinem Familienausflug, bei dem er den texanischen Lebensstil sichtbar genoss. Mick posierte unter anderem im Cowboy-Look mit Hut und Schnallengürtel stolz neben Gina und Iain auf der XCS Ranch. Die Ranch, die als Zentrum für Reining-Pferdeausbildung dient, ist ein wichtiger Ort im Leben des Paares und wurde seit der Geburt von Baby Millie im März 2025 noch lebhafter.

Gina und Iain, die ihre Liebe zur Westernreiterei teilen, hatten in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun, denn neben der Arbeit auf der Ranch erfordert das Leben mit ihrem sieben Monate alten Baby ebenfalls viel Energie. Dennoch fand Gina bereits kurz nach der Geburt Zeit, wieder sportliche Erfolge zu feiern: Im Juni kehrte sie für das prestigeträchtige "NRHA USA Derby" in den Sattel zurück. Obendrein sicherte sie sich kurz nach der Babypause bei der Reining-WM 2025 die Goldmedaille in der Schweiz. Auf den Instagram-Bildern von Mick wirkt die kleine Familie trotz Schlafmangel glücklich und harmonisch. Auch Mick, der nach dem Formel-1-Aus bei Cadillac kürzlich in Indianapolis sein erstes IndyCar-Testrennen absolvierte, scheint die Zeit im Kreise der Familie genossen zu haben.

Die Verbindung zwischen Mick und Gina scheint eng zu sein, was die Frage aufwirft, ob Mick künftig mehr Zeit in den USA verbringen könnte. Der ehemalige Formel-1-Pilot steht Berichten zufolge nach dem IndyCar-Test womöglich vor einem Wechsel in die IndyCar-Serie. "Dieses Auto zum ersten Mal auf dem Indianapolis Motor Speedway zu fahren, eine Rennstrecke mit großer Geschichte, auf der mein Vater bereits gefahren ist", sei für ihn eine große Ehre gewesen. Das berichtete motorsport.com. Die Familie Schumacher hat nicht nur einen Hauptwohnsitz in der Schweiz, sondern scheint auch die XCS Ranch zu einem zentralen Ort ihres Lebens gemacht zu haben. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (56), Gina und Iain teilen dabei offensichtlich eine harmonische Verbindung, die von gegenseitiger Unterstützung geprägt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher (links) besucht Schwester Gina und ihren Mann (zweiter v. rechts) Texas, Okt. '25.

Anzeige Anzeige

Getty / Rudy Carezzevoli, Getty / Paul Gilham Mick Schumacher und Michael Schumacher

Anzeige