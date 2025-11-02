Amira Aly hat große Zweifel in ihren Liebesbeziehungen

Amira Aly (33) hat in einer neuen Folge des Podcasts "M - wie Marlene" Einblicke in ihre persönlichen Zweifel gewährt. Die Moderatorin sprach offen über tiefliegende Ängste, die sie in ihrer Beziehung zu Christian Düren (35) begleiten. "Mir wird immer was vorgemacht und irgendwann mal kommt der große Knall", erzählte sie ehrlich. Dabei betonte sie, dass es eigentlich keinen objektiven Grund für ihre Skepsis gebe. Seit eineinhalb Jahren steht ihr Christian zur Seite, und sie leben mittlerweile gemeinsam in ihrem Haus in Köln. Dennoch belasten Amira tief verwurzelte Erfahrungen aus ihrer Kindheit.

Die Moderatorin beschrieb, wie sehr sie die Abwesenheit ihres Vaters geprägt hat. Dieser hatte die Familie verlassen, als sie gerade einmal drei Jahre alt war. Ihre Mutter zog sie und ihren Bruder allein groß, was Spuren hinterließ. "Das war immer so ein Bild, das ich auch haben wollte", verriet Amira, als sie von Szenen sprach, in denen andere Väter ihre Töchter auf den Schultern trugen. Dieses Gefühl des Verlustes habe sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt und trage bis heute zu den Unsicherheiten in ihrem privaten Leben bei, trotz der Stabilität, die Christian bietet.

Mit Christian scheint Amira jedoch auf einem guten Weg zu sein. Neben ihren zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung denken sie und ihr Partner bereits über gemeinsamen Nachwuchs nach. Trotz der Herausforderungen, die unter anderem mit Christians beruflicher Mobilität einhergehen, wirken die beiden in ihrer Beziehung gefestigt. Amira hat früher betont, dass der Wunsch nach weiterer Familienplanung vorhanden sei. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Zukunft gestalten wird, doch das Paar scheint an einem Punkt angekommen zu sein, an dem gegenseitige Unterstützung an erster Stelle steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly, 2024

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berlin Fashion Week 2024