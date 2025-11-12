Süßer Grund: Oliver Pocher & Amira teilen gemeinsames Selfie

Für ihren ältesten Sohn haben sich die Ex-Partner Oliver Pocher (47) und Amira Aly (33) erneut an einen Tisch gesetzt: Am 6. Geburtstag des Jungen zeigten sie gemeinsam, wie gut ein Patchwork-Geburtstag funktionieren kann. Amira, die den besonderen Anlass mit mehreren Fotos auf Instagram teilte, sprach liebevoll von ihrem Sohn als "der Liebe meines Lebens". Ihr früherer Ehemann Oliver ließ es sich nicht nehmen, dies zu kommentieren und bedankte sich mit den Worten "Vielen Dank für die Torte!" für ihren Einsatz. Der Comedian veröffentlichte ebenfalls ein emotionales Statement: "Papa liebt dich einfach über alles", schrieb er zu einem Bild aus Mexiko.

In seiner Instagram-Story zeigte Oliver außerdem ein seltenes Selfie, das ihn und Amira zusammen bei der Feier ihres Sohnes strahlend präsentiert. Beide posierten hinter ihren zwei gemeinsamen Kindern, deren Gesichter mit Emojis verdeckt wurden. Zum Foto schrieb der Komiker "Patchwork Birthday Party" und betonte, dass alle Anwesenden "Spaß hatten". Amira steuerte für die Feier eine Kuchen-Kreation in Form einer Weltkugel bei, die bei Oliver auf Begeisterung stieß. Nach einigen schwierigen Monaten sind die harmonischen Schnappschüsse für viele Fans eine erfreuliche Überraschung.

Trotz der anhaltenden privaten Veränderungen scheinen beide bemüht, für ihre Kinder ein enges und respektvolles Elternverhältnis zu pflegen. Oliver, der aus früheren Beziehungen bereits drei Kinder hat, betonte oft die Bedeutung familiärer Werte in seinem Leben. Obwohl die Beziehung zwischen ihm und Amira mittlerweile Geschichte ist, zeigt sich gerade in Momenten wie diesen, dass sie nach vorne blicken und als Eltern gemeinsame Erlebnisse ermöglichen können – nicht zuletzt zugunsten ihrer kleinen Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025