Rührend: Amira Alys Sohn half ihr bei einer Panikattacke

Moderatorin Amira Aly (33) hat auf Instagram einen sehr persönlichen Moment geteilt. Während eines Familienurlaubs in einem Hotel in Salzburg kam es zu einer Situation, die sie vor eine große Herausforderung stellte. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen stattete sie einem Rutschenpark einen Besuch ab, doch eine geschlossene Rutsche trieb Amira an ihre Grenzen. Die 33-Jährige leidet seit ihrer ersten Panikattacke unter großer Angst vor engen Räumen und konnte sich zunächst nicht überwinden, die Rutsche zu nutzen. Ohne ihren Partner Christian Düren (35), der sie sonst hätte unterstützen können, war sie auf sich allein gestellt, doch ihr ältester Sohn nahm sich der Situation an.

Mit rührenden Worten machte der Fünfjährige seiner Mutter Mut. "Vertrau mir", sagte er zu ihr und gab damit Amira die Kraft, sich ihrer Angst zu stellen. Sie erklärte später auf Instagram, wie bewegend die Situation für sie war: "Es war so schön! Er hat genau das mit mir gemacht, was ich mit ihm mache in so einer Situation." Ihr Sohn setzte alles daran, seiner Mutter die notwendigen Sicherheitsgefühle zu geben, versprach ihr mit einem Fingerschwur, dass nichts geschehen würde, und reichte ihr immer wieder die Hand. Am Ende fasste sich Amira ein Herz, überwand ihre Furcht und wagte die Abfahrt.

Amira ist dafür bekannt, ehrlich über ihre Ängste und Gefühle zu sprechen und gibt auf sozialen Plattformen oft Einblicke in ihren Alltag und ihre Familie. Die Moderatorin, die zwei Söhne mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) hat, nutzt Social Media, um sich auch mit Themen wie mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen. Der bewegende Moment mit ihrem Sohn zeigt nicht nur die enge Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern auch, wie viel Stärke in den kleinsten Gesten liegen kann. "Ende vom Lied? Ich bin mit ihm gerutscht und es hat sehr Spaß gemacht", schloss Amira ihren emotionalen Beitrag.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Getty Images Amira Aly und Christian Düren

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025