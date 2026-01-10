Nach "Wicked": Ariana Grande teasert neues Projekt an

Ariana Grande (32) hat nach ihrem Höhenflug mit Wicked die nächste Überraschung in petto – und lässt ihre Fans bewusst zappeln. In einem neuen Gespräch mit Variety verriet die Sängerin und Schauspielerin, dass sie an einem bislang geheimen Projekt arbeitet, über das sie "noch nicht viel sagen" könne. Sie blieb beim Wann und Wo vage, machte aber klar, dass es sie künstlerisch derzeit stark beschäftigt und eine besondere Energie in sich trägt. "Ich kann noch nicht viel sagen, aber es ist etwas, das mich zutiefst inspiriert", sagte Ariana. Das Projekt, so die Oscar-Nominierte geheimnisvoll, "beinhaltet eine Vielzahl von Dingen". Die Andeutung kam im Zuge ihrer aktuellen Promo-Runde, in der Ariana ankündigte, dass es "sehr bald mehr" Neuigkeiten geben werde.

Fest steht: Auch ohne den Geheimfaktor ist der Kalender prall gefüllt. Nach der Doppelpremiere der "Wicked"-Filme führt Ariana ihre Vielseitigkeit weiter vor – mit einer Staffel American Horror Story und einem Kinoritt an der Seite von Ben Stiller (60) und Robert De Niro (82) in "Focker In-Law", der am 25. November starten soll. Parallel plant die Grammy-Gewinnerin eine große "Eternal Sunshine"-Tour, die im Juni 2026 beginnen wird. Zugleich hält sie die Erwartungen im Zaum: In einem Gespräch mit Amy Poehler (54) im Podcast "Good Hang" hatte Ariana bereits im November angedeutet, dass Tourneen danach womöglich länger auf sich warten lassen könnten. Als Darstellerin will die "Yes, And?"-Sängerin unterdessen Rollen annehmen, "die andere Muskeln beanspruchen" und ihr neue Seiten abverlangen. "Ich fühle mich zu Dingen hingezogen, die sich anders anfühlen", sagte sie Variety.

Die Schauspielerin blickt auf eine intensive Zeit als Glinda zurück, die sie sichtbar geprägt hat – emotional und kreativ. Erst kürzlich markierte sie den Abschied von der Figur mit sehr persönlichen Momentaufnahmen, die Nähe, Teamgeist und Set-Alltag zeigen. In Interviews beschreibt Ariana, wie sehr sie das Schauspiel liebt, Gespräche über Methoden und Prozesse, und wie dankbar sie für das Gefühl der Zugehörigkeit ist. Zu Kollegin Cynthia Erivo (39) und Regisseur Jon M. Chu (46) pflegt die Sängerin weiterhin den Austausch, und sie betont, dass die Welt von Oz einen festen Platz in ihrem Herzen behalten wird. "Die Figuren haben unser Leben unwiderruflich und für immer verändert", so Ariana. Dass sie nun den Blick nach vorn richtet und gleichzeitig ein "Projekt mit vielen Facetten" ankündigt, passt zu dem Bild einer Künstlerin, die ihre Komfortzone bewusst verlässt, um Neues zu entdecken – privat getragen von engen Freundschaften und einer Kreativfamilie, die sie auf jedem Schritt begleitet.

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)