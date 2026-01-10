Stefon Diggs: Gerichtstermin erst nach dem Super Bowl

Stefon Diggs muss erst nach dem Super Bowl vor den Richter: Der Gerichtstermin des Stars der New England Patriots in seinem Strafverfahren wurde verlegt und findet nun am 13. Februar statt, also fünf Tage nach dem großen NFL-Finale, berichtet TMZ. Zunächst war die Anhörung für den 23. Januar angesetzt worden, kurz vor dem möglichen AFC-Championship-Spiel. Die Verschiebung ermöglicht dem Footballprofi, sich uneingeschränkt auf die Playoffs zu konzentrieren. Schon an diesem Sonntag wartet in der Wildcard-Runde das Duell mit den Los Angeles Chargers. Rückendeckung bekommt der Receiver dabei nicht nur vom Team, sondern auch aus seinem privaten Umfeld.

Auslöser des Verfahrens sind schwere Anschuldigungen: Ein ehemaliger Koch wirft Diggs vor, es sei im Streit um ausstehende Zahlungen zu einem körperlichen Übergriff gekommen. Dem Spieler werden in diesem Zusammenhang schwere Strangulation oder Erstickung sowie einfache Körperverletzung und tätliche Angriffe zur Last gelegt. Laut TMZ wurde der Termin auf Antrag der Verteidigung vertagt, was sich bereits bei einem früheren Anhörungstag andeutete. Die Patriots bestätigten, ihren Spieler in der Sache zu unterstützen, während Diggs die Vorwürfe über seine Anwälte entschieden zurückweisen lässt. Sollte New England den Lauf bis ins Endspiel schaffen, könnte der Profi sogar an sämtlichen Feierlichkeiten nach dem Super Bowl teilnehmen, ohne parallel vor Gericht zu erscheinen.

Auch Cardi B (33) stellt sich öffentlich an die Seite ihres Partners. Die Rapperin machte in sozialen Netzwerken deutlich, dass sie von Stefons Unschuld überzeugt ist und den Angaben des Ex-Angestellten nicht glaubt. Abseits des Feldes halten sich die beiden bei privaten Einblicken meist zurück, zeigen sich jedoch in entscheidenden Momenten als Einheit. Der Sportler seinerseits hatte bereits vor Wochen betont, gegen die Vorwürfe vorzugehen, die aus einem Vorfall Anfang Dezember resultieren sollen. Während die juristische Aufarbeitung nun in den Februar rückt, richtet der Receiver den Blick vorerst auf Football, Training und Team – mit dem klaren Ziel, die Saison so lange wie möglich zu verlängern.

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

