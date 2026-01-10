Isi entschuldigt sich für Affären-Witz über Yvonne Woelke

Ismet Atli (55) sorgte mit einem Scherz über Yvonne Woelkes (46) angebliche Affäre mit Eric Sindermann (37) für Aufsehen. Nachdem ihr Partner Peter Klein (58) mit rechtlichen Konsequenzen drohte, folgt nun die Entschuldigung. "Ich wusste, dass da nichts ist, ich wollte das einfach auf den Punkt bringen. [...] Ich kann mich nur bei Peter entschuldigen. Ich habe zwar keine Angst vor den Konsequenzen, aber ich bin einfach ein respektvoller Mensch", beteuerte Isi in seiner Instagram-Story. Den ursprünglichen Clip, in dem er Eric direkt zu den Gerüchten befragt hatte, hat der Ex-Partner von Kader Loth (53) inzwischen gelöscht.

Auch Eric stellte auf Social Media klar, dass er keinen Streit mit dem Reality-TV-Pärchen haben möchte und die Situation entschärft sei. "Ich habe gerade mit Peter gesprochen. Isi hat sich einen kleinen Scherz erlaubt", erzählte er seinen Followern und sagte ganz deutlich: "Mit Yvonne war es eine tolle Zusammenarbeit, ich mag Yvonne und wir schätzen uns sehr. [...] Es ist nichts gelaufen. Das sage ich jetzt hier noch mal."

Kurz vor Eric und Isis Klarstellungen hatte sich Peter zu ihren Witzen im Netz gemeldet. "Da treffen sich zwei Typen in einem Beautysalon und meinen, sie müssen eine Frau öffentlich sexuell diffamieren. Wie ekelhaft ist dieses Verhalten?", beschwerte er sich in seiner Story. Die Implikation, dass Eric und Yvonne eine Affäre gehabt hätten, sei seiner Meinung nach nicht nur lächerlich, sondern könnte auch eine "rechtliche Tragweite" haben.

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse, ActionPress / AEDT Collage: Ismet Atli und Yvonne Woelke

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025