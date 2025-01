Seth Rogen und seine Frau bringen Doku über Alzheimer raus

Lauren Miller und Seth Rogen (42) öffnen sich in einer neuen Dokumentation über ein sehr persönliches und schwieriges Thema: den Umgang mit der Alzheimer-Erkrankung von Laurens Mutter Adele. Bevor sie 2020 starb, wurde bei Adele im Alter von 55 Jahren die Krankheit diagnostiziert. Im Dokumentarfilm "Taking Care", bei dem das Paar auch als Produzenten mitwirkte, gewähren sie einen authentischen Einblick in ihre Erfahrungen als Angehörige und Pflegepersonen. "Es war brutal, wenn ich ganz ehrlich sein soll", gesteht Lauren gegenüber People. Seth, der seit 2011 mit Lauren verheiratet ist, erklärt weiter, wie belastend die Situation für beide war und wie sehr er versucht habe, seiner Frau in dieser schweren Zeit beizustehen.

Lauren, die bereits ihre Großeltern durch Alzheimer verloren hat, beschreibt die schmerzhafte Erkenntnis, schon zu ahnen, dass ihre Mutter womöglich krank ist: "Als sie schon früh Anzeichen zeigte, geriet ich sofort in Panik, weil ich befürchtete, ich wüsste, was auf sie zukommt … und ich hatte recht." Außerdem erzählt sie, dass sie sich therapeutische Hilfe gesucht habe, um besser mit der Situation umgehen zu können. Die Dokumentation beleuchtet aber nicht nur die emotionale Reise der Familie, sondern vermittelt auch eine Botschaft von Hoffnung und Widerstandskraft. Lauren und Seth gründeten 2012 die gemeinnützige Organisation Hilarity for Charity, die nicht nur Bewusstsein für Alzheimer schaffen soll, sondern auch finanzielle Mittel für Erkrankte und deren Familien bereitstellt. "Dieser Film ist ein Teil von uns, so tiefgehend persönlich wie unsere Reise mit Alzheimer", erklärt das Paar.

Der Comedian und die Schauspielerin gelten als eingespieltes Team, das sich gegenseitig stützt. Seth betont gegenüber People, wie inspirierend es für ihn gewesen sei, Laurens Stärke zu sehen und wie die gemeinsamen Erlebnisse ihre Beziehung vertieft haben. Um mit Herausforderungen umzugehen, setzen Lauren und Seth nicht nur auf Engagement, sondern auch auf Humor. Das beweisen sie auch mit ihrer Organisation, deren Veranstaltungen trotz der schweren Themen auch Comedy und Musik zu bieten haben. Sie schaffen damit nicht nur ein Netzwerk von Unterstützern, sondern auch eine Community von Menschen, die sich in ähnlichen Lebenssituationen befinden und voneinander Kraft schöpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Miller und Seth Rogen

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Miller und Seth Rogen, April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige