Sarah Michelle Gellar nahm Auszeit nach Robin Williams' Tod

Sarah Michelle Gellar (48) erinnert sich an eine der schwersten Phasen ihres Lebens. Nach dem Tod ihres Freundes und Kollegen Robin Williams (†63) geriet sie komplett aus dem Gleichgewicht, wie sie in der aktuellen Folge des Podcasts "Shut Up Evan" verriet. Sarah spielte in der Sitcom "The Crazy Ones", die 2013 bis 2014 in den USA lief, Robins Tochter. Im August 2014 starb der Schauspieler im Alter von 63 Jahren – ein Schock für Sarah, die gerade auch Mutter geworden war und versuchte, Job und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Die Nachricht von Robins Tod habe sie in dieser Lebensphase tief getroffen. "Das Wochenbett hat mich erwischt, und der Verlust war so gewaltig, und ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben etwas orientierungslos. Und ich dachte: Vielleicht ist das mein Zeichen, dass ich die Momente nicht genug lebe. Denn sie können so schnell vorbei sein. Und da habe ich gesagt, ich muss eine Pause machen", erklärte sie ihre Beweggründe für ihre damalige Hollywood-Auszeit.

Im Gespräch berichtete Sarah offen, wie sehr sie diese Zeit überforderte. "Ich habe mit 'The Crazy Ones' angefangen, als mein Sohn drei Monate alt war", erklärte sie und verriet, sie habe während der Dreharbeiten durchgehend gestillt. Dann kam der Schock: "Robin ist gestorben, und plötzlich hat mich alles getroffen", sagte sie über die harte Zeit nach seinem Tod. In ihr reifte der Gedanke, sie lebe ihre eigenen Momente nicht bewusst genug. Also zog Sarah die Reißleine und legte den Fokus auf ihr Privatleben. Rückblickend ist sie dankbar für diese Entscheidung: "Ich werde diese Zeit mit meinen Kindern nie zurückbekommen. Ich habe keine Vorstellung, keine Aufführung, keinen ersten Schritt, keinen verlorenen Zahn verpasst", schwärmte sie im Podcast und betonte, wie selten so etwas im stressigen Alltag einer Schauspielerin möglich sei.

Heute ist Sarah zurück im Rampenlicht, wenn auch in einer neuen Rolle. Sie wird als Jurorin in der Neuauflage von Netflix' "Star Search" zu sehen sein – neben Sänger Jelly Roll (41) und Model Chrissy Teigen (40). Obgleich Sarah beruflich wieder Gas gibt, betonte sie, dass Arbeit heute nur noch ein Teil ihrer Identität ist – der andere spielt sich zu Hause ab, bei den kleinen und großen Momenten mit ihrer Familie, die sie sich in ihrer Auszeit ganz bewusst erkämpft hat. "Ich wähle meine Projekte jetzt auch anders aus … Arbeit definierte früher, wie ich über mich selbst dachte. Jetzt ist Arbeit nur noch ein Teil davon, wie ich über mich selbst denke", sagte sie abschließend. Ihre Erfahrungen, ihre Familie und ihre Zeit mit Robin haben sie somit nachhaltig geprägt und ihr eine neue Perspektive auf das Leben gegeben.

Getty Images Robin Williams und Sarah Michelle Gellar im Mai 2013

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Robin Williams, "The Crazy Ones"-Darsteller

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern