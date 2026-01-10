Schneechaos: Vicky Leandros muss ohne Band auftreten

Es war ein Abend voller großer Erwartungen, als am Freitag im Kaisersaal der Münchner Residenz rund 2.000 Gäste zum Neujahrsempfang von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geladen waren. Unter den Ehrengästen war Sängerin Vicky Leandros (73), die mit ihren Liedern den Saal verzaubern sollte. Doch bereits vor Beginn bahnte sich ein Desaster an: Ihre siebenköpfige Band saß aufgrund von Schneechaos in Hamburg fest. Flüge wurden gestrichen, und kurzfristig war keine Anreise mehr möglich, berichtet Bild. Doch anstatt den Auftritt abzusagen, trat die Sängerin allein mit Klavierbegleitung auf – und berührte das Publikum bis ins Mark.

Gegenüber der Bild erklärt die Sängerin nüchtern, wie es dazu kam: "Ich bin schon am Vorabend geflogen, ich hatte Zeit. Meine Band hatte noch einen Auftritt. Die musste noch spielen, sie wollten heute fliegen. Das hat leider nicht geklappt." Anstatt abzusagen, entscheidet sich die Künstlerin, ihr Programm anzupassen. Im Publikum sitzt auch Gastgeber Markus Söder, der nach seiner Hüft-OP auf Krücken erscheint und ebenfalls improvisieren muss: Das traditionelle stundenlange Defilee mit Händeschütteln fällt aus, der Ministerpräsident empfängt die Gäste kürzer und ohne großes Spalier. Am Ende stehen im Kaisersaal dennoch Standing Ovations, gerührte Gesichter und minutenlanger Applaus für den Auftritt, bei dem Vickys Stimme ganz im Mittelpunkt steht.

Bekannt für ihre Professionalität und Eleganz, wird Vicky weltweit für ihre stimmliche Präsenz geschätzt. Die Sängerin, die kürzlich mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde, steht seit Jahrzehnten auf der Bühne und beweist stets, dass wahre Kunst keine perfekte Kulisse braucht. Ihr Auftritt bei diesem Neujahrsempfang zeigte nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihre Fähigkeit, selbst widrigen Umständen mit Anmut zu begegnen. Für das Publikum und die Gastgeber wurde der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis, das lange nachhallen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vicky Leandros im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Vicky Leandros erhält den Bayerischen Verdienstorden von Markus Söder im Prinz-Carl-Palais in München