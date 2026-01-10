Affären-Gerücht um Yvonne: Peter Klein droht Isi und Eric

Peter Klein (58) hat keine Lust mehr auf Gerüchte. Ismet Atli (55) brachte den Realitystar am Freitag zum Kochen, indem er vor Eric Sindermann (37) auf die Spekulationen anspielte, dass Yvonne Woelke (46) und Eric eine Affäre gehabt haben sollen. Dagegen wehrt sich der Partner der Blondine nun in seiner Instagram-Story und schreibt, dass Isis Aussagen bei ihm einen "Würgereiz" ausgelöst haben. "Da treffen sich zwei Typen in einem Beautysalon und meinen, sie müssen eine Frau öffentlich sexuell diffamieren. Wie ekelhaft ist dieses Verhalten?"

Der Ex-Mann von Iris Katzenberger (58) lässt seiner Wut freien Lauf. "Versteht ihr das unter Männlichkeit?", fragt er Eric und Isi ganz direkt und fügt hinzu: "Das ist nicht männlich, das ist widerlich. Innerlich lache ich euch aus, dass ihr so was überhaupt denken könnt." Der gelernte Maler droht den beiden TV-Stars damit, dass ihre Aussagen auch eine "rechtliche Tragweite" haben. Ob er nun einen Anwalt in den Zwist einbeziehen möchte, lässt Peter jedoch offen.

Für Peter und Yvonne sind Anschuldigungen einer Affäre ein sensibles Thema. Kennengelernt hatten sich die beiden als Begleitpersonen von Dschungelcampern im Jahr 2022. Seitdem kursieren Gerüchte, dass die beiden bereits damals anbandelten, obwohl Peter zu diesem Zeitpunkt noch mit Iris verheiratet war. Yvonne und Peter betonen jedoch vehement, dass sie nur Freunde waren und erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Paar wurden.

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Instagram / ismetatli_official Eric Sindermann und Isi Atli, Januar 2026

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2025