Diese GNTM-Schönheit tanzt dieses Jahr bei "Let's Dance"

Betty Taube (31) wagt den Sprung ins Scheinwerferlicht von Let's Dance und tritt 2026 bei der RTL-Show an. Die Content Creatorin und frühere Germany's Next Topmodel-Finalistin machte die Teilnahme jetzt auf Instagram öffentlich und richtete ihre Worte als erstes an ihre Familie – allen voran an ihre Oma, die sie mit der Neuigkeit besonders glücklich machen will. Auch RTL bestätigte bereits ihre Teilnahme – wann genau es losgeht, verrät der Sender in Kürze. Mit wem sie tanzen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Eines ist jedoch klar: Betty bringt viel Herz, große Neugier – und ordentlich Lampenfieber – mit.

Die 31-Jährige gibt offen zu, dass sie vor der Herausforderung Respekt hat. "Ich habe Angst, denn alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste. Und ich bin die unsportlichste Person der Welt. Also, was soll das werden?", sagt sie in ihrem Verkündungsvideo auf Social Media. Gleichzeitig kann sie die Proben kaum erwarten, freut sich auf die Kollegen im Cast und auf die Profis, die sie durch die ungewohnte Welt aus Haltung, Technik und Rhythmus führen werden. Bekannt wurde Betty 2014 durch die neunte GNTM-Staffel, in der sie Platz vier belegte. In den Jahren danach baute sie sich als Model, Moderatorin und Autorin eine Community auf, trat in Talkshows und Podcasts auf und brachte im Oktober 2025 ihr Buch "Sag, die blauen Flecke kommen vom Spielen" heraus, in dem sie ihre schwere Kindheit aufarbeitet.

Zuletzt wurde auch bekannt, dass Influencer Willi Whey (31) in der kommenden Staffel bei "Let's Dance" das Tanzparkett erobern will. Der Content Creator, der zuvor eher als Draufgänger auf Motorrädern und im Boxring bei Fame Fighting Schlagzeilen machte, will in der Show ganz neue Seiten von sich zeigen. "Das ist für mich die absolute Herausforderung und ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das kann", verriet der 31-Jährige gegenüber RTL. Statt Motorenlärm und Schlammspritzern stehen für ihn nun filigrane Schritte und perfektes Rhythmusgefühl im Vordergrund.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Getty Images Betty Taube, Model

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024