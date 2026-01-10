Robbie Williams' Tochter Teddy hat Angst vor dem Scheitern

Robbie Williams (51) hat in der "BBC Radio 2 Breakfast Show" eine emotionale Nachricht seiner Tochter Teddy Williams vorgelesen, die ihn mitten in der Nacht erreichte. Darin äußerte die 13-Jährige ihre größte Sorge: "Papa, was, wenn ich keine Sängerin werde? Es ist meine größte Angst, keine Sängerin zu sein." Robbie erzählte, dass er seiner Tochter daraufhin augenzwinkernd versicherte: "Babe, du bist ein Nepo. Das wird schon." Der ehemalige Take-That-Star, der neben Teddy drei weitere Kinder mit seiner Frau Ayda Field (46) hat, zeigte sich jedoch auch besorgt über Teddys ehrgeizige Zielstrebigkeit und ihre sensible Natur. "Sie ist schlimmer als ich, und ich bin schon schmerzhaft sensibel", erklärte er.

"Ich mache mir Sorgen, was Worte mit ihr machen können", führte Robbie seine Bedenken weiter aus. Zugleich betonte der Musiker jedoch, wie erfüllend ein Leben als Popstar sei: "Es ist ein wunderbares, wundervolles Leben und ein traumhafter Job. Man kann kreativ sein und ich bin sehr dankbar und unglaublich glücklich." Zudem erklärte er, dass Teddy im Gegensatz zu seiner eigenen Jugend in Stoke-on-Trent Optionen habe: Für ihn sei es damals "entweder das oder Regale bei ASDA einräumen" gewesen. Teddy habe hingegen viele Möglichkeiten. Zudem könne er sie beruflich unterstützen.

Tatsächlich startet Teddy bereits eine eigene Karriere – allerdings nicht als Sängerin. In der Weihnachtskomödie "Tinsel Town" feierte sie ihr Schauspieldebüt. Bei der London-Premiere des Films lief sie im vergangenen Jahr erstmals über den roten Teppich. An ihrer Seite: die stolzen Eltern Robbie und Ayda, die gemeinsam mit ihr für die Fotografen posierten. Beide unterstützen ihre Tochter bei ihren ersten Schritten ins Rampenlicht – und achten nach Robbies Worten besonders darauf, sie emotional zu schützen, während sie sich ihren Kindheitstraum vom Leben auf der Bühne erfüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Teddy Williams, Ayda Field Williams und ein Gast bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Mai 2025 in London