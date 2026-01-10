Rihanna zeigt ihre erstaunliche Figur vier Monate nach Baby

Sonne, Meer und ganz viel Familienglück: Rihanna (37) hat auf Barbados einen seltenen Entspannungstag mit ihren Liebsten verbracht. Und dabei vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter ihre trainierte After-Baby-Figur präsentiert, wie Bilder bei der Daily Mail zeigen. In Bridgetown bestieg die Sängerin einen Luxus-Katamaran, an ihrer Seite Langzeitpartner A$AP Rocky (37) sowie die Kinder RZA, Riot und Baby Rocki. In einem sportlich-luxuriösen Look genoss der Superstar die Karibiksonne, entspannte an Deck und nahm sich Zeit für Kuscheleinheiten mit den Kids. Augenzeugen beobachteten, wie sie sich mit Riot auf der Brust hinlegte und immer wieder nach ihrer kleinen Rocki schaute, während RZA begeistert zwischen Freundinnen, Freunden und Familie hin- und hersprang.

Und Rihanna wäre nicht Rihanna, wenn sie nicht auch im Urlaub ein Style-Statement setzen würde: Zu einem Neoprenanzug von Abysse trug die Fenty-Gründerin die ikonische Elsa-Peretti-Bone-Cuff von Tiffany & Co., die mit über 40.000 Euro veranschlagt wird, sowie die limitierte Jeremy-Scott-x-Longchamp-Monster-Bag – ein Mix aus Sport und High Fashion, der ihre Silhouette betonte. Bis nach Einbruch der Dämmerung blieb die Crew auf dem Wasser und ließ sich von einem orange glitzernden Sonnenuntergang verabschieden. Abseits der großen Bühnen zieht es die Musikerin regelmäßig zurück in ihre Heimat. Rihanna hat bei der Zeremonie zur Nationalheldin 2021 betont, wie "stolz" sie auf ihre Bajan-Wurzeln ist. "Das ist immer noch der einzige Ort, den ich jemals mein Zuhause genannt habe", schwärmte sie laut Popsugar.

Ins Schwärmen gerät Rihanna auch bei ihrer Familie. Im Interview mit Extra wurde die "Diamond"-Sängerin richtig sentimental, als sie über ihre Söhne sprach: "Sie werden alle größer, und ich kann es nicht ertragen!", gestand sie mit Tränen in den Augen. Und weiter: "Meine Söhne - oh mein Gott – ihre Gesichter verändern sich. Ihre Hälse werden länger. Ich liebe es." Das Elternsein habe sie und ihren Partner Rocky noch enger zusammengeschweißt. Nach den zwei Söhnen begrüßte das Paar im vergangenen Herbst ein Mädchen – eine besondere Freude für Rihanna, die nun weibliche Verstärkung bekommt. Auch Rocky ist ganz hin und weg von seinem "Baby-Zwilling" und gesteht: "Ich bin glücklich, ein Mädchen-Papa zu sein!" Doch das Familienglück ist nicht ohne Herausforderungen. Der Musiker gibt ehrlich zu, dass die älteren Söhne manchmal "ein bisschen eifersüchtig" auf ihre kleine Schwester sind. Aber das wird sich bestimmt bald legen.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Asap Rocky und Rihanna, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025