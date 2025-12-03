Nico Santos' Crew löste Polizeieinsatz am Flughafen aus

Nico Santos (32) hat in Berlin bei "Energy am Morgen" eine peinliche, aber spektakuläre Anekdote aus dem Flieger erzählt: Am 20. November, kurz vor dem Abflug in Köln, vertauschte seine Crew am Gate die Boardingkarten. Sein Manager war spontan in der Domstadt geblieben, also nutzte ein Begleiter die Bordkarte eines anderen Teammitglieds und stieg ein. Während die Maschine bereits zur Startbahn rollte, fiel der Crew an Bord der Fehler auf. Plötzlich hieß es Stopp am Rollfeld, alles zurück zum Gate, und am Ende stand sogar die Polizei an der Tür. "Es ist so peinlich, wenn du schuld bist, dass du eine Stunde zu spät kommst", schilderte Nico im Studio.

Im Interview rekonstruierte der Sänger die Panne: Ein Teamkollege habe mit der Karte eines anderen eingecheckt, ohne selbst erfasst zu sein – offiziell also nicht versichert. Weil der Name nicht zum System passte, beendete die Crew das Rollen, kehrte zurück, und die Polizei betrat die Maschine. Laut Nico diskutierten Kapitän und Crew ausführlich mit seinem Begleiter, bis eine Frage alles löste: "Kennen Sie Nico Santos?" – "Ja, ich bin sein Gitarrist", sei die Antwort gewesen, erzählte er bei "Energy am Morgen". Danach durften alle wieder Platz nehmen. Der Kapitän habe schließlich durchs Bordmikro gegrüßt: "Liebe Grüße an Reihe 3, wir können jetzt endlich losfliegen". Ergebnis: Rund eine Stunde Verspätung – und ein Sänger, dem dieser Zwischenfall sichtlich noch in den Knochen steckte.

Jenseits solcher Reisepannen zeigt sich Nico privat meist geerdet. Der Musiker betont seit Längerem, wie wichtig ihm sein Zuhause und seine Partnerschaft mit Ehefrau Aileen sind. Er spricht in TV-Formaten und Interviews offen darüber, wie sehr ihn die Nähe zur Familie trägt, wenn Touren, Studio-Tage und Shows den Terminkalender füllen. Als Coach bei The Voice of Germany pflegt er zudem einen kumpelhaften Ton, hört zu und nimmt sich Zeit für Nachwuchstalente. Freunde schildern ihn als jemanden, der nach Konzerten gern noch ein paar ruhige Minuten mit der Crew verbringt, bevor es weiter zum nächsten Termin geht. Wenn möglich, nutzt er freie Tage, um abzuschalten – ohne Glamour, dafür mit vertrauten Routinen, die ihm Halt geben.

Getty Images Nico Santos, Musiker

Joyn Sänger Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2025

RTL / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song" 2023