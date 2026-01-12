Gustav Schäfer hat Respekt vor der "Let's Dance"-Teilnahme

Gustav Schäfer (37) wagt den Sprung von der Konzertbühne aufs Tanzparkett: Der Tokio Hotel-Schlagzeuger stellt sich 2026 der Herausforderung Let's Dance und tauscht monatelang Drumsticks gegen glänzende Tanzschuhe. Statt hinter seinem Schlagzeug in Arenen weltweit zu sitzen, wird Gustav nun im Kölner TV-Studio vor Jury, Publikum und Millionen Fernsehzuschauern antreten – und genau davor hat er ordentlich Respekt. "Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände", erklärte der Musiker im RTL-Interview. Während er in Köln an seinen Choreografien arbeitet, wartet in Magdeburg seine Familie auf ihn.

Rhythmusgefühl bringt Gustav aus zwei Jahrzehnten Bandkarriere reichlich mit: Seit "Durch den Monsun" 2005 durchstartete, gehört "Tokio Hotel" zu den erfolgreichsten deutschen Bands und tourt seit Jahren weltweit. Erst 2024 spielte die Band eine große Tour durch Nord-, Mittel- und Südamerika, 2025 folgte eine Europatour, 2026 steht die nächste Arena-Tour an. Bühnenpräsenz und Lampenfieber kennt der Musiker also gut – doch vor der ersten "Let's Dance"-Liveshow hat er trotzdem "großen Respekt", wie der Sender berichtet. Er rechne mit völlig neuen Bewegungen und einem "Riesenmuskelkater" und will nun beweisen, dass er nicht nur mit Sticks, sondern auch mit schnellen Drehungen und eleganten Schritten im Takt bleiben kann.

Vor wenigen Tagen sorgte die Ad Alliance für Aufsehen, als auf ihrer Website bereits erste Termine zur neuen Staffel auftauchten. Demnach sollte die 19. Staffel von "Let's Dance" am 27. Februar starten, das große Finale war für den 29. Mai geplant. Auch die Profi-Challenge war schon terminiert: RTL plante diese traditionsgemäß für den 5. Juni. Wie in den Vorjahren sollte an Karfreitag pausiert werden, dafür kündigte der Sender eine Special-Ausgabe an. Neben Gustav standen zu diesem Zeitpunkt schon weitere Namen fest. Zu den Promis zählten bekannte Gesichter wie unter anderem Esther Schweins (55), Sonya Kraus (52), Ross Antony (51) und Nadja Benaissa (43). Auch Anna-Carina Woitschack (33), Vanessa Borck (29), Simon Gosejohann (50), Joel Mattli und Jan Kittmann wollten 2026 aufs Parkett.

Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Netflix-Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 in Berlin

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025