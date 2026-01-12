Cindy Crawford packt über Doppeldates mit George Clooney aus

Cindy Crawford (59) hat nun ausgeplaudert, wie sich ihre Doppeldates mit George Clooney (64) über die Jahre verändert haben. Bei den WWD Style Awards in Santa Monica verriet das Model dem People Magazine, wie aus wilden Abenden plötzlich gemütliche Runden wurden. Mit dabei: ihr Mann Rande Gerber (63), der seit Jahrzehnten Georges enger Kumpel und Geschäftspartner ist. "Als ich George kennengelernt habe, war er der ewige Junggeselle", erklärte Cindy. Doch dann trat Amal Clooney (47) in sein Leben, und plötzlich wandelte sich für George alles.

Im Gespräch erinnerte sich Cindy daran, wie sich Georges Leben veränderte. "Er wollte nie heiraten. Und dann, als er Amal traf und erkannte, dass sie die Richtige war, sprachen sie plötzlich über Kinder", verriet sie gegenüber dem People Magazine. Nach der Hochzeit 2014 brachte das Paar 2017 die Zwillinge Alexander und Ella zur Welt. Cindy und Rande freuten sich dabei ganz besonders für ihren gemeinsamen Freund: "Er hat nur etwas länger gebraucht als wir anderen, aber jetzt ist er ein vollwertiger Vater und Ehemann. Er ist großartig."

Auch George selbst schwärmte zuvor bereits davon, wie Amal sein Leben auf den Kopf gestellt habe. So erzählte der Schauspieler der New York Times, dass er sich früher nie als Vater gesehen habe, bis er sich in die Menschenrechtsanwältin verliebte: "Ich muss sagen, dass danach alles Sinn ergab." Heute lebt der Schauspieler gemeinsam mit seiner Familie auf einem Bauernhof in der Provence und genießt die Zeit mit seinen Kindern. Neben dem ruhigen Familienleben dürfen aber sicher auch gesellige Abende mit den langjährigen Freunden Cindy und Rande nicht fehlen.

Getty Images Cindy Crawford, George Clooney und Rande Gerber bei der Netflix-Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles

Getty Images Cindy Crawford, Rande Gerber, George Clooney und Amal Clooney bei der AFI Life Achievement Award Gala 2018

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025