Kristen Bell und Dax trotzen Krisengerüchten bei Globes 2026

Großer Auftritt in Beverly Hills: Kristen Bell (45) und Dax Shepard (51) verwandelten die Golden Globes 2026 am Sonntagabend im Beverly Hilton in ein strahlendes Date – und feierten dabei ihre Doppel-Nominierung. Sie kam im schwarzen One-Shoulder-Giorgio-Armani-Privé-Kleid aus fließendem Seidensatin, funkelnd bestickt mit mehrfarbigen Kristallen und Pailletten, dazu Schmuck von Sabyasachi. Er setzte auf einen passenden Armani-Smoking mit Satin-Revers und Krawatte. Während Kristen für "Nobody Wants This" als Beste Schauspielerin in einer Musical- oder Comedyserie ins Rennen ging, durfte Dax mit "Armchair Expert" auf den brandneuen Golden Globe für den besten Podcast hoffen. Auf dem Teppich strahlten beide Seite an Seite – ein Auftritt, der nach turbulenten Tagen umso geschlossener wirkte.

Für Kristen ist es die dritte Globe-Nominierung insgesamt und bereits die zweite für ihre Rolle als L.A.-Podcasterin Joanne in "Nobody Wants This". Die Serie selbst ist als Beste Comedyserie nominiert, und Kollege Adam Brody (46) tritt parallel als bester Schauspieler an; er erschien mit Ehefrau Leighton Meester (39), ebenso wie Cast-Mitglieder Justine Lupe (36), Jackie Tohn und Timothy Simons. Im Podcast-Feld bekommt es Dax gemeinsam mit Co-Host Monica Padman mit Schwergewichten zu tun: Alex Cooper ("Call Her Daddy"), Amy Poehler ("Good Hang") sowie das Trio Will Arnett (55), Jason Bateman (56) und Sean Hayes von "SmartLess" sind ebenfalls nominiert. Moderiert wurde die Gala von Nikki Glaser (41).

Der Glamour-Abend folgte nur wenige Tage nach einem aufsehenerregenden "Armchair Expert"-Gespräch mit Cher (79), das für Gesprächsstoff sorgte. In der Folge, über die das Magazin People berichtete, wurde es kurz heikel, als Dax die Musikikone nach einem "Traumpartner" für Kristen fragte. Cher blieb diplomatisch und sagte: "Die Wahrheit ist, ich vertraue ihr. Also musst du etwas haben, das ich nicht sehe", so die Sängerin in dem Podcast. Kristen und Cher kennen sich seit dem gemeinsamen Film "Burlesque" aus dem Jahr 2010. Dax und Kristen gehen seit 2007 als Paar durchs Leben – seit 2013 als Ehepaar.

Anzeige Anzeige

Imago Bei den Golden Globes: Dax Shepard und Kristen Bell, Beverly Hills, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kristen Bell bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Imago Kristen Bell und Cher bei der Premiere von "Burlesque" im Jahr 2010