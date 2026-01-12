Temptation-Wiedersehen: Vanessa Nwattu erhebt Gewaltvorwürfe

In der Wiedersehensfolge von Temptation Island VIP spricht sich Vanessa Nwattu (25) alles von der Seele. Nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) im finalen Lagerfeuer will sie nun kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Besonderes Augenmerk legt sie darauf, dass sie in der Show wiederholt Aleks' Alkoholkonsum kritisierte. "Im betrunkenen Zustand waren schon so drei-, viermal Situationen, wo er mich stark beleidigt hat – also wirklich ganz krasse Schimpfwörter, sowas wie 'Schl*mpe' oder 'H*re'. Er wurde dann auch ab und an mal aggressiver", schildert sie. Als Moderatorin Janin Ullmann (44) nachhakt, ob sich diese psychische Gewalt auch körperlich ausgeprägt hat, stellt Vanessa klar: "Aleks wurde nie körperlich aggressiv, aber es gab mehrere Türen bei uns, die kaputt waren. Es gab eine Glasscheibe, die kaputt war. Es gab da einiges. Das werde ich jetzt nicht mehr verheimlichen."

Aleks scheint Vanessas schweren Vorwurf nicht so richtig ernst nehmen zu können. Er relativiert: "Ich habe mal gegen die Tür geschlagen, ich habe mal eine Tasche weggetreten und die ist aus Versehen durch die Glastür geflogen. Ja, ist scheiße, passiert. Toll." Auch seine Co-Stars machen ihre Unterstützung für den 34-Jährigen hörbar. Dann reicht es Vanessa sichtlich und sie packt richtig aus. "Was du tust, ist emotionaler Missbrauch. Und ihr unterstützt das, indem ihr ihm die ganze Zeit Zuspruch gebt. Keiner hat mich gefragt: Was hast du alles erlebt in der Beziehung? Warum hast du so Angst davor, dass er trinkt? Was ist passiert? Es nimmt mich keiner ernst. Ich habe noch kein Mal darüber geredet, nicht mal auf Social Media, und trotzdem gibt es irgendwelche Leute, die kommen und sprechen mir meine Wahrheit ab", redet sie sich in Rage, bis einige Tränen über ihre Wangen kullern.

Erneut ist es Aleks, der sichtlich genervt in die Gegenrede geht. "Warum warst du mit mir zusammen? Warum hast du Ja gesagt?", stichelt er und spielt auf ihre Verlobung an, die zeitlich wohl nach seinen mutmaßlichen Ausrastern war. Für Vanessa ist das kein Argument – sie ist sich sicher, dass sie von Aleks emotional manipuliert wurde. "Es war so, dass ich nie mit jemandem darüber sprechen durfte. Wenn ich Sachen auf Instagram gepostet habe, hat er mir teilweise darauf geschrieben, dass ich das löschen soll, weil man merken würde, mir geht es nicht gut", erinnert sie sich und erklärt: "Ich musste immer für die Kamera lachen."

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

