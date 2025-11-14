Influencerin adé? Chethrin Schulze startet einen neuen Job

Chethrin Schulze (33) überrascht ihre Fans mit einer großen Lebensveränderung: Die Reality-TV-Bekanntheit hat einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. In ihrer Instagram-Story verkündet sie stolz: "Ich bin jetzt Sales Managerin im Außendienst, im Bereich Medien und Marketing in einem sehr großen, etablierten Unternehmen." Sie zeigt sich sichtlich begeistert über diesen neuen Schritt in ihrem Leben – betont jedoch gleichzeitig, dass sie ihren Followern nach wie vor erhalten bleiben und weiter Einblicke in ihren Alltag geben möchte: "Instagram/TV werde ich aber trotzdem weiterhin machen, vielleicht sogar wieder mit etwas mehr Liebe, da ich mich wieder mehr sortieren kann."

Die ehemalige Curvy Supermodel-Teilnehmerin berichtete bereits im Sommer, dass sie sich einen "normalen" Job wünsche – und das aus gutem Grund. Wie Chethrin in ihrer Story erklärt, habe sie das Gefühl gehabt, zu "stagnieren" und keine persönliche Entwicklung zu sehen. Zudem ärgert sie sich darüber, dass Klatsch und Tratsch auf Social Media zunehmend dominieren und man dabei "verblödet". "Es hat mir gezeigt: Vielleicht muss ich dann noch etwas anderes in meinem Leben machen und für mich selber wachsen – weil wer stehen bleibt, der lebt nicht mehr", betont sie.

Mit ihrer neuen Struktur sieht sie nun aber die Chance, mit mehr Hingabe an Social-Media-Projekte heranzugehen. "Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich vor allem durch diesen Job einfach mehr Bock habe, euch wieder ein bisschen was zu erzählen. [...] Es werden ja auch generell, wenn ich wieder mehr unterwegs bin, im Leben Dinge passieren oder ich werde Dinge erleben, die ich von zu Hause aus einfach nicht mehr erlebt habe", erzählt die Love Island-Bekanntheit. Für Chethrin bedeutet der Wechsel offenbar keinen Abschied vom Rampenlicht, sondern vielmehr den Versuch, verschiedene Rollen miteinander zu verbinden.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, September 2025

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin