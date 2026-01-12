Trotz Kritik: Ashton Kutcher und Mila bei den Golden Globes

Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (42) haben am Sonntagabend bei den Golden Globes 2026 in Los Angeles einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt – und damit für einen Überraschungsmoment auf dem roten Teppich gesorgt. Das Ehepaar, das sich sonst aus der Öffentlichkeit weitgehend heraushält, zeigte sich Seite an Seite im Beverly Hilton, wo Mila als Präsentatorin angekündigt war. Während Ashton ganz in Schwarz mit Smoking, Hemd und Fliege erschien, setzte Mila in einem weißen, schulterfreien Kleid mit schwarzem, floralem Muster ein strahlendes Mode-Statement. Der gemeinsame Auftritt kommt nach einer Phase intensiver Kritik im Jahr 2025, als sich Schlagzeilen um Ashtons frühere Verbindung zu Sean "Diddy" Combs (56) häuften.

Hintergrund der Irritationen: Der Rapper P. Diddy sitzt nach Urteilen zu Vorwürfen im Zusammenhang mit Prostitution im Gefängnis, zuvor hatten Gerichtsunterlagen und Berichte über ausschweifende Partys für Aufsehen gesorgt. In diesem Zuge wurden ältere Aussagen von Ashton erneut diskutiert. In der YouTube-Show "Hot Ones" sagte er 2019 über Diddys legendäre Partys: "Ich habe viel, das ich nicht erzählen kann." Dass Ashton und Mila trotz des Wirbels nun gemeinsam über den Teppich liefen, fiel Beobachtern deshalb besonders auf.

Für das Paar dürfte der Abend zudem eine nostalgische Note gehabt haben. Die zwei lernten sich zwar früh bei "Die wilden Siebziger" kennen, fanden privat aber erst Jahre später zusammen – ausgerechnet nachdem sie sich 2012 bei einer Preisverleihung wieder über den Weg gelaufen waren. In einem Gespräch mit dem Magazin WSJ. Style erinnerte sich Mila an diesen Wendepunkt und meinte über die damals überraschende Romanze: "Wenn jemand jemals sagt, er habe das kommen sehen, ist er ein Lügner." Heute teilen die Schauspielerin und der Unternehmer zwei Kinder und führen ihr Familienleben abseits des Rampenlichts. Freunde beschreiben sie als bodenständig, zu Hause gehe es oft um Routinen, Schulwege und gemeinsame Filmabende – Glamour gibt es dann bevorzugt nur noch bei besonderen Anlässen wie diesem.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022