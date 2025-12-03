Liebeskrise? So dementiert Gwen Stefani die bösen Gerüchte

Gwen Stefani (56) zog beim Premierenabend von "Oh. What. Fun" in New York City alle Blicke auf sich und sorgte ganz nebenbei für ein Ende der jüngsten Trennungsgerüchte um sie und ihren Ehemann Blake Shelton (49). Die Sängerin erschien im glitzernden Look auf dem roten Teppich, ihre Hände mit funkelndem Schmuck geschmückt. Besonders auffällig: der üppige Verlobungsring und ihr Ehering, ergänzt durch einen beeindruckenden Smaragdring, den Blake laut Us Weekly zum Valentinstag 2024 verschenkt hat. Mit ihrem Style und dem Strahlen der hochwertigen Schmuckstücke setzte sie ein Statement gegen jegliche Spekulationen.

Die Gerüchteküche hatte in den vergangenen Monaten heftig gebrodelt. Ein gemeinsam veröffentlichter Song mit dem vielsagenden Titel "Hangin’ On" und ein überraschendes Fernbleiben des Paares von den diesjährigen CMA Awards gaben Anlass zu Spekulationen über eine mögliche Ehekrise. Verschärft wurde die Diskussion durch die Tatsache, dass Gwen seit Juni keine gemeinsamen Bilder mehr auf Social Media geteilt hatte. Für Klarheit sorgte ein intimes Foto, das sie im November in ihrer Instagram-Story teilte: Ein liebevoller Kuss auf die Wange von Blake, der seine Zuneigung zu ihr betonte. Noch im Oktober gratulierte Blake seiner Frau öffentlich zum Geburtstag, was einmal mehr zeigte, dass die beiden nicht auf Distanz sind.

Das Paar, das 2021 den Bund der Ehe einging, hat seine Beziehung stets offen ausgelebt und ließ auch Einblicke in ihre Liebesdynamik zu. Im Frühjahr sprach Gwen in der "Drew Barrymore Show" über die Bedeutung von Gott in ihrer Ehe und erklärte, dass sie ihre Beziehung auch spirituell geprägt sehe. Diese Verbundenheit gibt den Fans Anlass zu glauben, dass die beiden Musiker, trotz aller Gerüchte und vermeintlichen Hinweise von außen, als Paar gefestigt sind. Trennungsspekulationen sind bei Stars dieser Größenordnung jedoch keine Seltenheit, vor allem bei so öffentlich sichtbaren Persönlichkeiten wie Gwen und Blake.

Getty Images Gwen Stefani bei der Premiere von "Oh. What. Fun." in der Alice Tully Hall in New York am 2. Dezember 2025

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Ehepartner