Blake Shelton rührt mit süßem Geburtstagsgruß für Gwen

Gwen Stefani feierte am Freitag ihren 56. Geburtstag. Blake Shelton (49) ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau zu diesem Anlass eine liebevolle Botschaft zu widmen. Der Musiker teilte auf Instagram ein herzerwärmendes Erinnerungsfoto, das die beiden bei einem Kuss zeigt. Zu dem niedlichen Schnappschuss schrieb der The Voice-Juror: "Ihr müsst mir helfen, Gwen zum Geburtstag zu gratulieren. Ich liebe dich, du schöne Frau!" Seine Fans ließen es sich nicht nehmen, seinem Wunsch nachzukommen und die Sängerin mit guten Wünschen zu überhäufen.

Die beiden Musiker, die sich 2015 bei "The Voice" kennenlernten und zwei Jahre später ihre Beziehung öffentlich machten, sind seit 2021 verheiratet. Besonders während der Pandemiezeit zeigten sie immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben, darunter auch die idyllische Hochzeit auf Blakes Ranch in Oklahoma. Gwen brachte in die Ehe ihre drei Söhne Kingston, Zuma und Apollo mit, für die Blake inzwischen die Rolle des Stiefvaters übernommen hat.

Blake und Gwen gehören zu den beliebtesten Paaren der Musikbranche. Viele Fans fragen sich, wie sie den turbulenten Alltag als Musikstars meistern, ohne ihre Beziehung zu vernachlässigen. Im Interview mit People plauderte der 49-Jährige im Mai aus: "Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht das Geheimnis unseres Glücks ist – dass sich immer noch alles genauso aufregend, neu und glücklich anfühlt."

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, April 2024

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Ehepartner

Instagram / blakeshelton Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker