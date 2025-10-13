Von Julia gekorbt? Marco Cerullo wollte ernstes Kennenlernen

Zwischen Marco Cerullo (36) und Julia Römmelt (31) schien es zunächst zu knistern, doch das Happy End blieb aus. Im Interview mit Promiflash erklärte der Love Island VIP-Kandidat, dass er die kurze Verbindung mit der Content Creatorin durchaus ernst genommen habe. Bei Julia habe es jedoch offenbar nicht so gefunkt wie bei ihm. "Es ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe", gestand der Reality-TV-Star.

Marco betonte im Gespräch, dass sein Interesse an Julia aufrichtig gewesen sei und er es ernst gemeint habe. Wie sich die Dinge entwickelt hätten, sei aus seiner Sicht enttäuschend gelaufen. Er vermisste bei Julia die Harmonie zwischen dem, was sie sagte, und dem, wie sie handelte. "Wenn ein Mensch was sagt und was anderes macht. Das sollte eigentlich zusammenpassen, aber bei ihr war es halt nicht so und es war halt schon von hier bis zum Mond entfernt", stellte der Ballermann-Sänger klar.

Schon vor einigen Wochen kochte die Gerüchteküche um Marco und Julia ordentlich hoch. Damals ließ die Influencerin bei Instagram durchblicken: "Für mich heißt es, endlich anzukommen, Geborgenheit zu spüren und Liebe wirklich zu leben." Sie ergänzte vielsagend: "Vielleicht ist das Gefühl schon näher, als man denkt…" Die Fans rätselten, ob sie damit auf ihre Verbindung zu dem Reality-TV-Star anspielte. Auch Christina Grass (37), Marcos Ex-Freundin, sorgte mit ihren offenen Worten für Aufsehen. Sie zeigte sich enttäuscht von der Romanze der beiden und warf Julia vor, sie belogen zu haben.

