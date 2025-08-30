Zwischen Loreen Schenke und ihrem Freund funkte es sofort

Loreen Schenke, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Sie ist frisch verliebt! Vor wenigen Tagen verkündete sie überglücklich, dass sie mit dem DJ Djengo zusammen ist. Und es war anscheinend Liebe auf den ersten Blick. "Ja, absolut! Da war sofort diese besondere Energie, die man nicht erklären kann", schwärmte Loreen im Interview mit Promiflash und machte deutlich, wie besonders der Beginn dieser Beziehung für sie war.

Ihre Verbindung scheint von Anfang an gefestigt gewesen zu sein. "Wir haben uns über gemeinsame Freunde kennengelernt, irgendwie sollte es genauso passieren", erzählte die frisch Verliebte ganz euphorisch. Die Harmonie zwischen den beiden lässt kaum einen Zweifel daran, dass sie sich auf derselben Wellenlänge befinden. Trotz ihres vollen Terminkalenders und der Herausforderungen, die das Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt, scheint die Beziehung einen perfekten Start hingelegt zu haben.

Loreen wurde durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt und hat sich in den letzten Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. Nun zeigt sie sich von einer romantischen Seite, und ihre Anhänger freuen sich mit ihr über das neue Liebesglück. Auch der Beruf ihres neuen Freundes scheint zu ihrer Lebensweise zu passen: Als DJ kennt er sich mit der Welt des Entertainments bestens aus. Vielleicht teilen die beiden nicht nur ihre Gefühle füreinander, sondern auch die Leidenschaft für Musik und kreative Projekte. Loreen bleibt in Sachen Liebe optimistisch – und dieses Mal scheint wirklich alles perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke im Mai 2024