Loreen Schenke und ihr Verlobter Adam haben sich getrennt

Bei Loreen Schenke und Adam Bloch planten eine gemeinsame Zukunft und wollten sogar heiraten. Doch nun gibt es traurige Nachrichten von ihnen: Die beiden Temptation Island-Stars sind nicht länger zusammen! Das gibt Loreen nun in ihrer Instagram-Story bekannt. "Wie einige von euch schon oft vermutet haben. Ja, Adam und ich haben uns getrennt", erklärt die Reality-TV-Darstellerin ihren Fans. Das Ganze sei ein langer Prozess gewesen.

Dabei wirkten die beiden eigentlich total glücklich miteinander. Im vergangenen Jahr nahmen sie an "Temptation Island" teil, dort verlobten sie sich sogar. Doch ihre Liebe sollte offenbar nicht für immer sein. "Wir haben es immer wieder versucht, so wie jetzt im Urlaub auch, aber im Endeffekt hat es nicht geklappt", räumt Loreen schweren Herzens ein. Weitere Details behält sie erst mal für sich.

Ende April deutete Loreen auf Social Media bereits an, dass es zwischen ihr und Adam nicht so gut läuft. "Manchmal ist nicht alles so leicht und ich glaube, das weiß jedes Paar, dass es diese Phasen gibt. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir schauen müssen, wie es weitergeht", erklärte der deutsche Realitystar. Damals erklärte sie außerdem, dass die beiden um ihre Beziehung kämpfen wollen – am Ende war das aber vergebens.

RTL Adam Bloch und Loreen Schenke bei "Temptation Island"

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Mai 2022

