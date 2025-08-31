Wohnt Loreen Schenke schon mit ihrem Freund zusammen?

Loreen Schenke, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat sich offen zu den Zukunftsplänen mit ihrem neuen Partner geäußert. Gegenüber Promiflash bestätigte sie, dass das Paar derzeit noch keine gemeinsame Wohnung hat. Ihr Freund pendelt aktuell zwischen Deutschland und Mallorca, was für beide manchmal herausfordernd ist. Doch sie betonte: "Wir machen das Beste daraus und sehen uns so oft wie möglich." Langfristig sei es jedoch ihr Ziel, vollständig zusammenzuziehen.

Bis dahin arrangieren sich die beiden mit der aktuellen Situation und genießen jeden gemeinsamen Moment, den sie miteinander verbringen können. Die Reality-TV-Darstellerin sagte, dass ihre Beziehung trotz der Distanz stark sei und sie sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Ob die beiden künftig einen Wohnort in Deutschland oder auf Mallorca bevorzugen, ließ sie jedoch offen. Auch Details zu einem möglichen Zeitplan für den Umzug sind noch nicht bekannt.

Nach Loreens Teilnahme an mehreren Formaten und der Trennung von ihrem Verlobten Adam Bloch vor einem Jahr hat sie zuletzt immer wieder private Einblicke in ihr Leben gegeben. Während sie ihre beruflichen Ambitionen weiterhin mit Nachdruck verfolgt, hat sie mit ihrem neuen Freund offenbar jemanden gefunden, der sie auf diesem Weg unterstützt. Das Zusammenziehen dürfte also ein bedeutender Schritt für die beiden werden.

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025

RTL / Frank J. Fastner Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten