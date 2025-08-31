Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Loreen Schenke
Wohnt Loreen Schenke schon mit ihrem Freund zusammen?

Wohnt Loreen Schenke schon mit ihrem Freund zusammen?

- Lisa Mayr
Lesezeit: 1 min

Loreen Schenke, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat sich offen zu den Zukunftsplänen mit ihrem neuen Partner geäußert. Gegenüber Promiflash bestätigte sie, dass das Paar derzeit noch keine gemeinsame Wohnung hat. Ihr Freund pendelt aktuell zwischen Deutschland und Mallorca, was für beide manchmal herausfordernd ist. Doch sie betonte: "Wir machen das Beste daraus und sehen uns so oft wie möglich." Langfristig sei es jedoch ihr Ziel, vollständig zusammenzuziehen.

Bis dahin arrangieren sich die beiden mit der aktuellen Situation und genießen jeden gemeinsamen Moment, den sie miteinander verbringen können. Die Reality-TV-Darstellerin sagte, dass ihre Beziehung trotz der Distanz stark sei und sie sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Ob die beiden künftig einen Wohnort in Deutschland oder auf Mallorca bevorzugen, ließ sie jedoch offen. Auch Details zu einem möglichen Zeitplan für den Umzug sind noch nicht bekannt.

Nach Loreens Teilnahme an mehreren Formaten und der Trennung von ihrem Verlobten Adam Bloch vor einem Jahr hat sie zuletzt immer wieder private Einblicke in ihr Leben gegeben. Während sie ihre beruflichen Ambitionen weiterhin mit Nachdruck verfolgt, hat sie mit ihrem neuen Freund offenbar jemanden gefunden, der sie auf diesem Weg unterstützt. Das Zusammenziehen dürfte also ein bedeutender Schritt für die beiden werden.

Loreen Schenke, Reality-TV-Bekanntheit
Instagram / loreenschenke
Loreen Schenke, Reality-TV-Bekanntheit
Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025
Instagram / loreenschenke
Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025
Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten
RTL / Frank J. Fastner
Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten
Denkt ihr, Loreen zieht bald mit ihrem neuen Freund zusammen?
In diesem Artikel