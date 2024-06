Krasse Wohnung: Loreen Schenke ist nach Mallorca gezogen!

Loreen Schenke ist eigentlich erst vor rund einem Jahr mit ihrem Freund Adam Bloch in ein gemeinsames Haus gezogen. Doch nun überrascht die Temptation Island-Bekanntheit ihre Fans mit anderen News: "Ich bin nach Mallorca gezogen und heute zeige ich euch meine absolut geile Wohnung", plaudert Loreen in einem Instagram-Video aus. In dem Clip zeigt die Influencerin ihre große Wohnung, die mehrere Schlafzimmer, mehrere Badezimmer und eine große Terrasse mit Meerblick umfasst. Die Location ist ebenfalls besonders: Sie befindet sich direkt nebenan vom berühmten Mega-Park am Ballermann!

In dem Video spricht die beste Freundin von Antonia Hemmer (24) allerdings nur von sich selbst – viele Follower fragen sich daher, ob Adam auch mit ihr dorthin gezogen ist. "Was ist mit deinem Freund?", "Wo ist Adam?" oder "Eigentlich sind die erst zusammengezogen und jetzt ist sie doch allein auf Mallorca, oder ist es nur über den Sommer?", lauten etwa einige verdutzte Kommentare unter dem Post. Ob Adam mit dabei ist und ob Loreen für immer auf die balearische Insel gezogen ist, lässt die Beauty allerdings noch offen.

Vor wenigen Monaten hatten sich Fans schon Sorgen gemacht, dass es bei Loreen und Adam kriseln könnte. Tatsächlich gab die Reality-TV-Bekanntheit dann auch in ihrer Story zu: "Manchmal ist nicht alles so leicht, und ich glaube, das weiß jedes Paar, dass es diese Phasen gibt. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir schauen müssen, wie es weitergeht." Mittlerweile postet sie aber wieder Pärchen-Content mit Adam – zuletzt vor zwei Tagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke auf ihrer Terrasse

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Adam wohnt jetzt auch auf Mallorca? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich denke nicht, dass Loreen da alleine wohnt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de