Loreen Schenke räumt nach Trennung das gemeinsame Haus leer

Loreen Schenke und ihr ehemaliger Verlobter Adam Bloch haben sich im August des vergangenen Jahres getrennt. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten waren zuvor gemeinsam in ein Haus gezogen. Da die meisten Sachen Loreen gehören, musste sie das Haus nun komplett ohne die Hilfe ihres Ex-Partners ausräumen. In ihrer aktuellen Instagram-Story verriet die Influencerin: "Das hat mich auch so belastet die letzte Zeit." Innerhalb weniger Tage musste das ganze Haus in Deutschland leer geräumt werden. Diese Aktion empfand die Temptation Island-Teilnehmerin als absolute Stresssituation. Seit Juni 2024 wohnt sie auf Mallorca und war demnach nur für wenige Tage in Deutschland.

Loreen möchte zurzeit auch nicht nach Deutschland zurückkehren. "Ich bin wirklich richtig, richtig glücklich hier [auf Mallorca]", schwärmte der Realitystar über seinen neuen Wohnort. Loreen hat sich nach eigenen Aussagen noch nie so wohl in einem Land gefühlt. In den letzten Monaten ging es der Social-Media-Bekanntheit mental sehr schlecht, da sie wusste, wie viel Arbeit noch vor ihr lag. Mittlerweile kann sich Loreen aber wieder entspannen: "Kapitel Deutschland ist auch fast abgehakt", freute sich die gebürtige Hannoveranerin. Momentan wohnt Loreen bei Freunden, bis sie auf der spanischen Sonneninsel eine eigene Wohnung gefunden hat. Aus ihrer alten WG ist sie ausgezogen.

Loreens Hündin bleibt bis dahin bei ihrer Mutter in Deutschland. Hund Magnum bleibt hingegen bei Adam und wird nicht zu ihr nach Mallorca kommen. "Das würde ich ihm auch nicht antun. Auch wenn es mich sehr verletzt", gestand die Beauty & The Nerd-Kandidatin. Nach der Trennung von Adam verabschiedete sich Loreen also auch von ihrem Hund sowie von ihrem Leben in Deutschland.

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke auf ihrer Terrasse

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Juni 2023

