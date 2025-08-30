Loreen Schenke verliebt: Gab es schon ein "Ich liebe dich?"

Realitystar Loreen Schenke schwebt auf Wolke sieben! Vor Kurzem hat sie ihren neuen Freund der Öffentlichkeit vorgestellt und gab nun erste Einblicke in ihre frische Beziehung. Gegenüber Promiflash verriet sie, dass zwischen den beiden die Chemie von Anfang an passte – sogar die Worte "Ich liebe dich" wurden bereits ausgesprochen. "Das kam ganz natürlich. Wir mussten gar nicht lange überlegen, das Gefühl war einfach da", berichtete sie über ihre Gefühle und die harmonische Verbindung zu ihrem Partner.

Auch das erste Date der beiden war ein voller Erfolg, wie Loreen weiter erzählte. Der Abend sei nicht von großem Kitsch oder aufwendigem Ambiente begleitet gewesen, sondern einfach entspannt und ungezwungen. Stattdessen überzeugten sie und ihr neuer Freund sich bei lockeren Gesprächen, lachten viel und stellten schnell fest, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Das unkomplizierte Miteinander ist es offenbar, was die Beziehung von Anfang an so besonders macht.

Besonders macht Loreen zudem kein Geheimnis daraus, was sie an ihrem Partner schätzt: Loyalität, Humor und der unerschütterliche Rückhalt, den er ihr gibt, zählen zu seinen größten Stärken, wie sie Promiflash wissen ließ. "Er gibt mir das Gefühl, wirklich angekommen zu sein", schwärmte Loreen offen. Nach den Höhen und Tiefen mit ihrem Ex-Freund Adam Bloch scheint sie mit ihrem neuen Partner eine solide Grundlage für ihr Liebesglück gefunden zu haben.

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke im Mai 2024