Sind Xander Stephinger & Elli das erste AYTO-Perfect-Match?

Folge fünf von Are You The One – Reality Stars in Love bietet ein echtes Highlight. Xander Stephinger und Elissia La lacona Pinilla werden in die Matchbox geschickt und entpuppen sich tatsächlich als das erste Perfect Match der Staffel! Unter den übrigen Kandidaten ist die Freude selbstverständlich groß: Die Stars toben im Wohnzimmer und lassen ihren Glücksgefühlen freien Lauf. Doch auch Xander und Elli scheinen zufrieden zu sein. "Passt doch, ist doch cool", kommentiert der ehemalige Make Love, Fake Love-Sieger. Beide hoffen, dass die Gruppe auch nach ihrem Auszug aus der Villa Gas gibt und die übrigen Matches ähnlich schnell aufdecken kann.

Das gefundene Perfect Match bedeutet für Xander und Elli nämlich, dass sie die Villa in Thailand verlassen und den Weg zurück nach Hause antreten müssen. Eine ist darüber gar nicht glücklich: Joanna. "Ich freue mich wirklich, das ist ja auch gut für uns, aber ich bin gleichzeitig auch traurig, weil Elli geht", klagt die Kandidatin der letzten Are You The One?-Normalo-Staffel und fügt hinzu: "Klar, vergieße ich da ein paar Tränen." Elli und Joanna verbindet auch abseits der Show eine tiefe Freundschaft.

Während Xander durch die zweite Staffel "Make Love, Fake Love" und seine Beziehung zu Antonia Hemmer (25) bekannt wurde, kennt man Elli von Ex on the Beach aus dem Jahr 2024. Dort sorgte sie mit ihrem Ex Phillip Mandla für jede Menge Drama. Mittlerweile soll Elli jedoch längst wieder vergeben sein – etwa auch schon während der Dreharbeiten zu "Are You The One"? Diese Gerüchte streute kein Geringerer als ihr Ex im Frühjahr. Das ließ sich Elli jedoch nicht gefallen und stellte auf Instagram klar: "Nur weil ich vor dem Dreh mit jemandem essen war, mit jemandem im Kino war [...], bedeutet das nicht gleich, dass eine Person in einer Beziehung ist."

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Xander Stephinger, Elissia La lacona Pinilla

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Elissia La lacona Pinilla