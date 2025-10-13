Umut Tekin erlitt "Traumata" durch Beziehung mit Ex Emma

Umut Tekin (28) hat im Rahmen eines Interviews mit Promiflash offen über die vergangene Beziehung zu Emma Fernlund (24) gesprochen. Der Reality-TV-Star war auf dem Boxevent "The Ultimate Hype" zu Gast, als er die Gelegenheit nutzte, die turbulente Zeit Revue passieren zu lassen. Auf die Frage, wie er heute auf die gemeinsam im Fernsehen ausgestrahlten Szenen aus der VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" blickt, antwortete Umut ehrlich: "Das sind schon Traumata gewesen, so, aber kein Mensch ist perfekt. Ich wünsche ihr das Beste und fertig."

Nach dem Liebesaus scheint der Kontakt zwischen den beiden Reality-TV-Stars vollständig abgebrochen zu sein. "Nee, gar nicht mehr", antwortete Umut klar auf die Frage, ob er und Emma nach wie vor miteinander kommunizieren würden. Die turbulente Beziehung und die gemeinsame TV-Zeit liegen zwar zurück, doch aktuell sind die Szenen nach wie vor online zu sehen. Für Umut, der die Zeit nun reflektiert, scheint dies jedoch abgeschlossen zu sein. Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass er das Kapitel hinter sich gelassen hat.

Umut und Emma lernten sich 2023 während der Dreharbeiten zu Temptation Island VIP kennen. Umut war damals noch mit Jana-Maria Herz (33) liiert, doch während der Show entstand eine Beziehung zwischen ihm und der Verführerin Emma. Nach der Show zogen Umut und Emma zusammen und nahmen gemeinsam an Das Sommerhaus der Stars 2024 teil. Die Beziehung war von Spannungen geprägt und endete schließlich im April 2025. In einem Gespräch mit Emma bestätigte Umut einen Seitensprung während ihrer Beziehung, was er als Fehler bezeichnete und mit einem niedrigen Selbstwertgefühl begründete.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024