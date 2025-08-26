Viele Männer geküsst: Xander Stephinger lästert über Beverly

Xander Stephinger sorgt aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love für Gesprächsstoff. Der Reality-TV-Star zeigt sich überraschend zurückhaltend im Umgang mit seinen potenziellen Perfect Matches. Besonders Beverly, die offen und flirtbereit durch die Villa zieht, sorgt bei ihm für Verwunderung. Ihre Küsse mit gleich mehreren Männern am selben Tag sind für Xander ein absolutes No-Go. "Diese eine Situation, in der Beverly mit drei Typen auf einmal rummacht. […] Jeder kann machen, was er will. Ich würde es nicht machen. Ich finde, das ist nicht so mein Ding, selbst wenn es ein Spiel wäre", erklärt er offen im "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Im selben Podcast verrät Xander auch, dass das Format ihn teils überfordert habe. "Vielleicht habe ich dafür einfach zu sehr einen Stock im Arsch. Ich habe halt meine Prinzipien. Für mich selber ist es ein Abturn, wenn eine Frau am Tag mit drei Männern rummacht. Da weiß ich, dass es nicht mein Perfect Match ist. Das kann ich schon ausschließen", macht Xander deutlich. Er gibt auch zu, dass er im Nachhinein Zweifel daran habe, ob er überhaupt in die richtige Show gegangen sei, da er sich ein strategischeres und ruhigeres Kennenlernen gewünscht hätte.

Bereits vor seiner Teilnahme an "Are You The One – Reality Stars" war Xander kein Unbekannter in der TV-Dating-Welt: Der einstige Gewinner von Make Love, Fake Love hatte nach der Show eine Beziehung mit Lilly geführt, aus der ein gemeinsames Kind hervorgeht. Nach der Trennung von Lilly versucht er sich nun erneut in der Liebe, wenn auch diesmal mit gemischten Gefühlen.

Collage: RTL / Fine Lohmann, Instagram / beverlycmua Collage: Xander Stephinger und Beverly

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, " Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Ex-Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

