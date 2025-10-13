Netflix verkündet: Dann startet "Bridgerton" Staffel 4

Die Fans von "Bridgerton" können sich endlich auf neue Folgen freuen: Netflix hat bekannt gegeben, dass die vierte Staffel des Serien-Hits ab dem 29. Januar 2026 verfügbar sein wird. Doch damit nicht genug, denn die Staffel wird in zwei Teilen erscheinen. Der zweite Teil kann dann ab dem 26. Februar 2026 gestreamt werden. Das Datum wurde über die sozialen Medien des Streaming-Dienstes verkündet, was bei den Anhängern der beliebten Serie für große Begeisterung sorgte.

Über den Inhalt der kommenden Staffel hält sich Netflix weiterhin bedeckt, doch das Ankündigungsfoto lässt Raum für Spekulationen. Darauf zu sehen sind mehrere Charaktere in aufwendig gestalteten Kostümen, die auf bekannte Gesichter und möglicherweise auch neue Figuren hinweisen. Die Details zur Handlung bleiben jedoch geheim – die Spannung bei den Zuschauern steigt somit weiter. Es wird erwartet, dass auch diese Staffel erneut die perfekte Mischung aus Romantik, Intrigen und opulenten Bildern bietet, für die die Show bekannt ist.

Dass die vierte Staffel nun früher als ursprünglich erwartet erscheint, ist für die Fans ein besonderes Highlight. Bereits seit 2024 wurde intensiv an der Fortsetzung gearbeitet. Im Zentrum der neuen Folgen wird die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton und Sophie stehen, die von Luke Thompson (37) und Yerin Ha (30) verkörpert werden. Die Chemie zwischen den beiden Darstellern dürfte ein weiterer Garant für den Erfolg der Serie sein. "Bridgerton" hat sich seit ihrem Start zu einem globalen Phänomen entwickelt und begeistert mit ihrem frischen Blick auf historische Romanzen ein weltweites Publikum.

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

Getty Images Luke Thompson und Luke Newton im Jahr 2022 in London