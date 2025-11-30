Aus diesem Grund stieg Aaron Paul bei "Invincible" aus

Aaron Paul (46), der Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Breaking Bad" und "Westworld", hat kürzlich enthüllt, warum er sich von seiner Rolle als Powerplex, alias Scott Duvall, in der Animationsserie "Invincible" zurückgezogen hat. In einem Gespräch im "Kinda Funny Gamescast" sprach der 46-Jährige offen darüber, wie sehr ihn die Rolle psychisch belastete. "Ich fühlte mich in dieser Haut unwohl", erklärte Aaron und fügte hinzu, dass die Figur ihm persönlich zu viel abverlangte. Diese Entscheidung betrifft seine Beteiligung an der dritten Staffel der Serie. Die Produktion plant bereits die Fortsetzungen mit einer vierten und fünften Staffel.

Aaron gab im Gespräch weitere Einblicke in seine Beweggründe, die Rolle aufzugeben. Powerplex ist ein Charakter, der eine schwere Lebensgeschichte hat: Der Verlust seiner Schwester und Nichte bei einem Superheldenkampf sowie der spätere Tod seiner eigenen Frau und seines Kindes durch den Kontrollverlust seiner Kräfte sind prägende Erlebnisse. "Was es mit mir gemacht hat, mochte ich nicht", gestand Aaron ehrlich und bezeichnete die Figur als "zu anstrengend für meine Psyche". Trotz seines Ausstiegs zeigte er großen Respekt vor dem Team hinter der Serie und lobte deren Arbeit ausdrücklich.

Der Rückzug von Aaron ist ein seltenes Beispiel dafür, wie tief Schauspieler in ihre Rollen eintauchen und wie sehr diese Erfahrungen nachwirken können. Aaron, der für seine intensive Darstellung von komplexen Charakteren bekannt ist, zeigte bereits in vorherigen Rollen in düsteren Formaten wie "The Path" oder "The Last House on the Left", wie sehr er in seine Figuren eintaucht. In Interviews betont er aber oft auch, wie wichtig ihm das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben ist – eine Balance, die er offensichtlich bei seiner Arbeit an "Invincible" nicht mehr aufrechterhalten konnte. Was die Zukunft für Powerplex bringt, bleibt noch offen, doch eine Neubesetzung der Rolle wird bereits diskutiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Paul im Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Paul bei der Premiere von "Truth Be Told"