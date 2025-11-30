Jessie J holte Channing Tatums Erlaubnis für neuen Song

Sängerin Jessie J (37) hat enthüllt, dass sie für ihren neuen Song "Complicated" den Segen ihres ehemaligen Partners Channing Tatum (45) einholte. Der Titel gehört zu ihrem kürzlich veröffentlichten Album "Don't Tease Me with a Good Time" und enthält eine Anspielung auf Channings Film Magic Mike. Gegenüber dem Guardian erzählte die Musikerin: "Ich spielte ihm den Song vor, um sicherzugehen, dass er damit einverstanden ist, und das war er." Die beiden hatten 2018 bis 2019 eine Beziehung und trennten sich ein Jahr nach Channings Scheidung von seiner Ex-Frau Jenna Dewan (44).

Jessie erklärte, dass sie die Aufmerksamkeit, die ihre Beziehung damals erregte, als belastend empfand, betonte jedoch, dass Channing ein "wirklich süßer Kerl" sei und sie eine gute Zeit zusammen hatten. Neben "Complicated" sorgte ein weiterer Song ihres Albums, "Throw It Away", für Spekulationen unter Fans. Einige vermuteten, dass die Lyrics eine Anspielung auf Channing sein könnten, was die Sängerin mit Humor kommentierte. Jessie betonte jedoch, dass der Song nicht ausschließlich von ihm, sondern auch von anderen Dates in Los Angeles inspiriert sei. Die Britin lebte zehn Jahre in Kalifornien, bevor sie 2024 aus persönlichen Gründen zurück in ihre Heimat zog.

Inzwischen hat Jessie ihr Glück mit Basketballspieler Chanan Colman gefunden, mit dem sie 2023 ihren Sohn Sky begrüßte. Gemeinsam entschieden sie, näher an Dänemark, der Heimat ihres Partners, und ihrer eigenen Familie in England zu leben. Während Jessie eine neue Lebensphase genießt, ist auch Channing in einer glücklichen Beziehung: Der Schauspieler ist mit dem Model Inka Williams (26) zusammen. Mit ihrem neuen Album und ihrem geordneten Privatleben scheint Jessie bereit für diesen neuen Abschnitt ihrer Karriere und ihres Lebens zu sein.

Getty Images Jessie J und Channing Tatum, Januar 2020

Getty Images Jessie J und Channing Tatum

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023