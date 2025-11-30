Polnische Rituale: So verbringt Mark Forster Weihnachten

Mark Forster (42), der mit bürgerlichem Namen Mark Ćwiertnia heißt, stimmt sich auf Weihnachten ein – und zwar ganz traditionell. Bei den TikTok Awards erzählte der Sänger im RTL-Interview, dass er die Feiertage mit seiner Familie verbringt und am Heiligabend auf polnische Tradition setzt: Zwölf fleischlose, aber fischlastige Gänge kommen auf den festlich gedeckten Tisch, die an die zwölf Apostel erinnern sollen – darunter klassische Gerichte wie Rote-Bete-Suppe, Teigtaschen und panierter Karpfen. Besonders schön: Ein Platz bleibe immer frei, falls ein unerwarteter Gast hinzustoßen sollte. Jedoch räumte Mark beinahe kleinlaut ein: "Es hat noch nie jemand geklingelt und ich hoffe, es wird auch nicht passieren."

Neben den festlichen Bräuchen verriet der Sänger, der seit 2020 mit ESC-Legende Lena Meyer-Landrut (34) verheiratet ist, auch, welches Spiel bei ihm zu den Feiertagen nicht fehlen darf. Mark ist ein begeisterter Fan von "Siedler von Catan" und freut sich schon jetzt darauf, die Feiertage mit seinen Liebsten am Spielbrett zu verbringen. Allerdings enthüllte er mit einem Augenzwinkern, dass nicht jeder in seiner Familie diese Leidenschaft teilt und sich am Spieltisch meist einige gegen ihn verbünden. Ein wenig Konkurrenz gehört für den Musiker offenbar genauso zu Weihnachten wie das traditionelle Essen.

Abseits dieser sauber kuratierten Einblicke ins Familienleben legt Mark großen Wert auf Privatsphäre: Gemeinsam mit Lena zieht er ein kleines Kind groß und hat vor Kurzem versucht, gegen unerlaubte Veröffentlichung von Fotos juristisch vorzugehen. Obwohl das Gericht in diesem Fall gegen die beiden entschied, scheint Mark die Weihnachtszeit unbeschwert angehen zu wollen und betont das Zusammensein mit der Familie. Feiertage bedeuten für den Sänger nicht nur Tradition, sondern auch, sich auf das Wesentliche zu besinnen.

IMAGO / Future Image Mark Forster bei "The Voice of Germany", November 2024

Clemens Bilan / Getty Images Mark Forster, Lena und Sasha bei "Th Voice Kids" 2016

Getty Images Lena Meyer-Landrut und Mark Forster bei der Goldenen Kamera 2018