Kleines Gehirn? Cheyenne Ochsenknecht basht Trash-TV-Stars

Cheyenne Ochsenknecht (25) ist bekannt dafür, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält. Die Influencerin, die mit ihrer eigenen Familiendoku Diese Ochsenknechts selbst im Reality-TV stattfindet, macht deutlich, was sie von dem Auftritt so mancher Trash-TV-Stars hält. "Ich bin immer noch erschrocken, was viele Menschen für Views, Clicks und Follower in irgendwelchen TV-Formaten tun", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich bin, seit ich lebe, in dem Business und ich habe vieles gesehen, aber dafür habe ich keine Worte."

Auch wenn sie zugibt, selbst sehr gerne Realityshows wie Temptation Island, Are You The One? und Co. zu konsumieren, sei sie schockiert von dem, wie sich die Darsteller in manchen Formaten geben. "Darf das im deutschen Fernsehen überhaupt noch gezeigt werden? Das bleibt halt für immer – was einmal in die Öffentlichkeit kommt, bleibt für immer dort", erinnert sie und kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Aber daran merkt man einfach wieder, wie klein das Gehirn von denen allen ist – kein Angriff, ich möchte niemanden spezifisch ansprechen – aber das ist meine Meinung. Und ich finde es einfach komplett Horror." Als Mutter zweier Kinder appelliert Cheyenne auch daran, an die Zukunft des Nachwuchses zu denken: Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie es ist, als Kind von Eltern in der Öffentlichkeit aufzuwachsen – und die alten Kamellen der Eltern schnell zu Mobbing-Themen werden können. "Ich kann jeden Abend mit reinem Gewissen schlafen gehen. Ich muss mich für nichts, was mal im TV lief oder einen Social-Media-Streit schämen. Das hat schon was, wenn man nicht so ist, wie all diese Trash-Stars", fügt sie hinzu.

Während Cheyenne sich in ihrem öffentlichen Auftritt auf ihre Social-Media-Aktivitäten, ausgewählte TV-Auftritte und Veranstaltungen und die familieneigene Reality-Produktion beschränkt, wagten andere Mitglieder ihres engsten Kreises schon den Schritt in die sogenannten Trash-Formate. Ihr älterer Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (33) war zuletzt sowohl bei Are You The One – Reality Stars in Love als auch bei Promi Big Brother zu sehen. Und auch ihr Ehemann Nino Sifkovits (30) ist aktuell Teil eines Reality-Formats. Dabei ist Nino zwar kein Kandidat, er moderiert aber die neue Show Der Promihof.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Star

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht mit ihren Kindern Matteo und Mavie

Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht