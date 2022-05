Die Ehe von Thomas Ian Nicholas (41) ist gescheitert. Dem US-amerikanischen Schauspieler gelang 1999 mit dem ersten American Pie-Film der Durchbruch – auch in den weiteren Filmen war der Frauenschwarm neben Tara Reid (46), Jason Biggs (44) und Co. zu sehen. Privat fand der Filmproduzent sein Glück mit seiner Partnerin Colette Marino, der er 2007 das Jawort gab. Nun ist aber alles aus zwischen den beiden: Colette will die Scheidung von Thomas Ian.

Wie People bestätigt, hat die DJane nach über 14 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Diese Entscheidung kommt wohl aber nicht plötzlich: Angeblich ist das Paar schon seit 2019 getrennt. Als Trennungsgrund sollen Colette und Thomas Ian unüberbrückbare Differenzen genannt haben. Nun scheint die Ehe der beiden endgültig gescheitert zu sein.

Zu dem Ehe-Aus äußerten die beiden sich jedoch noch nicht selbst. Colette und Thomas Ian haben zwei gemeinsame Kinder: Einen zehnjährigen Sohn namens Nolan und eine sechsjährige Tochter namens Zoë.

Anzeige

Getty Images Thomas Ian Nicholas beim Comic-Con Bash in San Diego

Anzeige

Getty Images Thomas Ian Nicholas und DJ Colette im März 2012 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Thomas Ian Nicholas, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de