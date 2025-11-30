TV-Show: Yeliz hat noch nie so viel Zeit mit Vater verbracht

Reality-TV-Star Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savas wagen sich gemeinsam ins Abenteuer "Prominent verwandt". Die beiden treten als Duo in der Familienshow an, die Familienmitglieder in verschiedenen Herausforderungen zusammenbringt. Dabei gilt die gemeinsame Teilnahme als etwas ganz Besonderes, denn das Verhältnis der beiden war bislang schwierig. Über ihre Instagram-Story ließ Yeliz ihre Fans an ihren Gedanken teilhaben: "Ich habe noch nie so viel Zeit mit meinem Vater verbracht. Das ist das allererste Mal. Wir lernen uns jetzt richtig kennen."

Die Dreharbeiten finden in einem intensiven Umfeld statt, was den Teilnehmern emotional einiges abverlangt, wie Yeliz erklärt: "In dem Format ist das alles noch mal ganz anders. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber dabei ist." Einen Tag am Set beschreibt sie als so intensiv, dass er sich wie eine ganze Woche anfühle. Diese enge Zeit miteinander könnte eine neue Ebene in ihrer Beziehung schaffen. "Wir lernen uns auf eine ganz andere Art und Weise kennen", so die Influencerin. Für Yeliz ist es eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit ihrem Vater fernab des Alltags Zeit zu verbringen. Ihre Storys drehte sie vor. Aktuell finden laut Yeliz die Dreharbeiten statt.

Bereits vor einem Tag hatte RTL offiziell bestätigt, dass Yeliz mit ihrem Vater Savas bei "Prominent verwandt" in Südafrika antritt. Sie bilden eines von insgesamt sieben Teams, die um die Siegprämie von bis zu 100.000 Euro kämpfen. Neben dem Duo sind unter anderem auch weitere bekannte Gesichter dabei: Ex-Dschungelcamperin Anya Elsner (21) tritt mit ihrer Mutter Katrin an, Reality-Diva Kevin Schäfer wagt sich mit Mama Michaela Schäfer ins Abenteuer und Sommerhaus-Gewinner Michael Klotz (27) stellt sich gemeinsam mit seinem Vater der Herausforderung. Das Eltern-Kind-Konzept verspricht brisante Familienkonstellationen und emotionale Momente.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater Savas

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, ehemalige GNTM-Kandidatin