Alfons Schuhbecks Haftunterbrechung wegen Krebs dauert an

Alfons Schuhbeck (76), der bekannte deutsche Star-Koch, bleibt vorerst auf freiem Fuß. Eigentlich hätte er sich heute, am 15. September, erneut in der Justizvollzugsanstalt einfinden müssen, da seine gesundheitsbedingte Haftunterbrechung an diesem Tag endete. Doch wie die Staatsanwaltschaft München I bestätigt, wird aktuell geprüft, ob die notwendige medizinische Versorgung des an Krebs erkrankten Kochs auch in Haft gewährleistet werden kann. Bis zu einem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung wird die Vollstreckung der Haftstrafe weiter ausgesetzt.

Schuhbeck war im Juli vom Landgericht München I zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Strafe umfasst unter anderem Anklagepunkte wie Insolvenzverschleppung, Betrug und vorsätzlichen Bankrott sowie eine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Während seines Prozesses hatte sich der Koch bei den Betroffenen entschuldigt und eingeräumt, Fehler gemacht zu haben. "Das wird mich für den Rest meines Lebens belasten und tut mir sehr leid", sagte er damals. Trotz seiner Reue bleibt die finanzielle Lage seiner ehemaligen Firmen angespannt: Es werden Schulden in Höhe von 27 Millionen Euro verzeichnet.

Alfons Schuhbeck, einst gefeierter Gourmetkoch, durchlebte in den vergangenen Jahren einen drastischen Fall von der öffentlichen Anerkennung in rechtliche und private Schwierigkeiten. Mit seinen Restaurants und Gewürzläden zählte er lange zu den erfolgreichsten Gastronomen Deutschlands. Doch Lebensstil und geschäftliche Verpflichtungen forderten offenbar einen hohen Preis. Persönlich hatte sich Schuhbeck in Interviews oft als Perfektionist beschrieben, der für seine Liebe zu gutem Essen und zufriedene Gäste lebte. Dass er diese Welt nun verlassen musste, setzt ihm gesundheitlich und emotional deutlich zu.

Getty Images Alfons Schuhbeck im Oktober 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, November 2020

action press / Jutta Prechtel Alfons Schuhbeck im August 2021